Ex-international François ‘Swat’ Van der Elst overleden

Ex-international François ‘Swat’ Van der Elst (62) is deze nacht overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Komend weekend wordt hij begraven.

Van der Elst werd op Nieuwjaarsdag getroffen door een hartaanval en werd in een kunstmatige coma gehouden. Vannacht om drie uur overleed hij in het OLV-ziekenhuis in Aalst.

Swat Van der Elst speelde acht seizoenen bij Anderlecht (1982-1980). Daar won hij twee keer de titel en stond hij drie jaar op rij in de finale van de Europacup II. Anderlecht won twee Europacups II, in 1976 en 1978. Van der Elst kreeg de titel “Mister Europe” omdat hij meer dan 20 doelpunten maakte in 43 Europese matchen. Na zijn periode bij Anderlecht ging hij naar New York Cosmos (19801981) en West Ham United (1981-1983). Hij beëindigde zijn carrière in Lokeren (1983-1985).