Voorzitter Montpellier: “Kan me weinig schelen dat Vanden Borre weggaat”

Louis Nicollin, voorzitter van de Franse ploeg Montpellier, reageert op zijn eigen specifieke manier op het afscheid van Anthony Vanden Borre. “Het kan me niet schelen dat hij weg is,” zegt hij.

Anthony Vanden Borre zou tot het einde van het seizoen bij Montpellier spelen. De 29-jarige verdediger kondigde gisteren aan dat hij stopt met voetballen en zijn uitleenbeurt dus eerder beëindigt. Louis Nicollin heeft zijn twijfels bij het afscheid. “Hij wil gewoon ergens anders tekenen,” zegt hij aan Sporza.

“Het kan me weinig schelen dat hij weg is. We hadden hem gehaald als vervanger voor Mathieu Deplagne, maar die speelt nog altijd. Hij heeft zich tien dagen na de winterstop niet laten zien, dus zijn contract is sowieso verbroken.”