Veertig Liersefans riskeren stadionverbod voor vreugdeuitbarsting, club reageert verbolgen

Lierse reageert uiterst verbolgen over het feit dat veertig fans een pv in de brievenbus kregen na de 1-2-zege in september op de Bosuil tegen Antwerp. De supporters van Lierse veroorzaakten geen schade of onregelmatigheden, maar sprongen op de dranghekken met de spelers om de zege van hun club te vieren. Daar dreigen ze nu een hoge prijs voor te ­betalen, met mogelijk een stadionverbod, en dat zit CEO Jan Van Elst dwars.