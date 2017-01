Zoveel kost de legendarische tutu van Carrie Bradshaw uit ‘Sex and the City’

Wie zich de begingeneriek van ‘Sex and the City’ nog kan inbeelden, herinnert zich vast dat hoofdpersonage Carrie Bradshaw daarin een zachtroze tutu draagt. Een heel goedkoop exemplaar, zo blijkt. Het kostte amper vijf dollar, omgerekend net geen vijf euro.

Carrie Bradshaw, gespeeld door de Amerikaanse actrice Sarah Jessica Parker, stond bekend om haar gedurfde kledingkeuzes en haar dure smaak. Ze had ze een zwak voor schoenen van Manolo Blahnik en was zelden in dezelfde designeroutfit te zien. Eén kledingstuk verscheen zes seizoenen lang aan het begin van elke aflevering: de witte tutu met roze schijn, die in de begingeneriek geruïneerd wordt omdat er een bus in een plas vuil water rijdt en alle druppels op haar rokje belanden.

Patricia Field , een van de kostuumontwerpers van de reeks, vertelt nu aan modesite Women’s Wear Daily van waar de intussen legendarische rok kwam en hoeveel die koste. “Het rokje kostte vijf dollar en lag in een van de bakken in de kostuumafdeling van de show. Sarah Jessica Parker was dolenthousiast om de tutu te dragen, maar de producers waren niet meteen overtuigd. Gelukkig hebben ze naar haar geluisterd, want dat rokje heeft wereldwijd miljoenen fashionista’s inspiratie bezorgd”, klinkt het.

Field, die nu zelf een winkeltje heeft in New York, verdient vandaag een extraatje met replica’s van de tutu. Ze verkoopt de exacte kopie voor 132 euro, maar je kan er ook een langer model bestellen. Voor 9.500 euro heb je een verlovingsring die op Carrie’s exemplaar lijkt en ook haar naamketting is er te koop.

Bekijk hieronder nog eens de begingeneriek van 'Sex and the City'