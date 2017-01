Ontwerpers nog steeds verdeeld over het kleden van Melania Trump

Tom Ford en Marc Jacobs willen liever niets te maken met de nieuwe first lady Melania Trump, maar enkele andere grote ontwerpers hebben in een reactie daarop aangeven haar toch te willen kleden. Onder andere Zac Posen, Tommy Hilfiger en Calvin Klein zouden wel allemaal geïnteresseerd zijn.

Al heel wat grote namen onder de Amerikaanse ontwerpers hadden aangegeven dat ze Melania Trump liever niet in hun creaties zouden willen zien opduiken, maar de toekomstige first lady krijgt nu bijval van andere ontwerpers die haar wel willen kleden. Zo zouden Zac Posen, B Michael America, Tommy Hilfiger, Victor de Souza, Zang Toi en Calvin Klein bereid zijn om voor haar te ontwerpen. Of dat is toch wat Jean Shafiroff, een vriendin van de familie Trump, beweert in de New York Post.

Volgens haar zou de interesse om Melania te kleden bij zowel Amerikaanse als buitenlandse ontwerpers aan het groeien zijn. Daar lijken ook Tommy Hilfiger en Diane von Furstenberg het mee eens te zijn. Die twee grote namen gaven al publiekelijk aan dat het "altijd een eer is om de first lady te mogen kleden". Voor een minder ronkende naam als B Michael America zou het vooral extra publiciteit betekenen. "Gelijk welke ontwerper die haar kleedt, zal ongelofelijk veel aandacht krijgen van de pers", stelt hij.

Voorlopig blijft het afwachten in welke outfit we Melania zullen zien verschijnen voor de inhuldiging van Donald als president van de VS. Er zal in elk geval veel inkt over vloeien en ze heeft met Michelle Obama als haar voorganger grote schoenen te vullen.