Moeten we zomaar alles geloven wat er in de uitgelekte documenten over Trump staat? Dit weten we al zeker

Noem het gerust een stevige mediabom. Want wat er allemaal te lezen staat in de uitgelekte schandaaldocumenten van een voormalige Britse spion, kan allerminst flatterend genoemd worden voor de verkozen president Donald Trump. En dat amper negen dagen voor zijn eedaflegging. Maar moeten we zomaar alles geloven wat er in dat document staat? Een overzicht.

LEES OOK. “Rusland heeft expliciete beelden van Trump die naar prostituees kijkt in hotelkamer Obama’s”

In het document staat wat er al langer vermoed werd: dat de Russen een stevig aandeel hebben in de verkiezingscampagne van Donald Trump. En dat ze vermoedelijk ook hebben meegeholpen aan zijn uiteindelijke overwinning.

Nog frappanter is de passage waarin staat dat de verkozen president enkele prostituees inhuurde om te plassen op het bed in de presidentiële suite van het Ritz-Carlton Hotel. Pikant detail: het zou de kamer zijn waar de Obama’s een tijdje eerder verbleven. Van het bewuste plasincident zouden bovendien camerabeelden bestaan.

Het zijn feiten die door zowel Trump als Rusland staalhard ontkend worden. Hebben ze gelijk? Wij geven alvast vijf waarheden, maar ook vijf zaken waarover nog heel wat onduidelijkheid bestaat.

WAT WE ZEKER WETEN

1. Zowel Obama als Trump heeft een samenvatting van het document gelezen

Vier hooggeplaatste officials hebben vorige week een samenvatting van twee pagina’s laten lezen aan zowel Trump als Obama.

Volgens de krant New York Times hebben ze dat gedaan omdat de inhoud van het document zodanig “explosief” was, dat ze wel verplicht waren om het aan beide heren te laten lezen. Bovendien waren ze bezorgd dat het document zou uitlekken nog voor Trump het te zien zou krijgen.

Het ging de officials dus vooral om een soort princiepskwestie: ze zagen het als hun taak om Trump en Obama in te lichten over het bestaan van het document, niet om het al dan niet bevestigen van de inhoud ervan.

2. Het dossier circuleert al een tijdje

Zowel politici als journalisten zijn sinds de herfst al op de hoogte van het bestaan van het document. Zo publiceerde de website MotherJones eind oktober al een stuk over de bewuste documenten.

Journalist David Corn beweerde toen een “voormalige spion van een westers land” gesproken te hebben, die bewijs zou hebben dat “Rusland jarenlang heeft samengewerkt met Donald Trump”.

3. Het is onduidelijk of de FBI de zaak onderzoekt

Volgens CNN heeft de FBI de bewuste documenten in handen gekregen. Maar wat die er precies mee van plan zijn, weet voorlopig niemand. FBI-opperhoofd James Comey houdt momenteel de lippen stijf op elkaar.

En dat is niet naar de zin van Democratische senator Ron Wyden: “De Amerikanen hebben het recht om nog voor 20 januari een antwoord te krijgen op deze vragen”, liet hij verstaan.

4. Amerika onderzoekt Russische hacking tijdens verkiezingscampagne

Het Amerikaanse Departement van Nationale Informatie (DNI) heeft onlangs een rapport openbaar gemaakt waarin de veronderstelde hackingpraktijken bij de Democratische partij tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne volledig op het conto van de Russische president Vladimir Poetin worden geschreven. Het is wel niet duidelijk of het rapport ook enig bewijsmateriaal in die richting bevat. Onderzoek is dus nog volop aan de gang.

5. Donald Trump en het Kremlin wuiven de expliciete beweringen uit het document weg

Het team rond Trump heeft nog geen extra uitleg gegeven rond het incident, al liet de verkozen president in een tweet duidelijk verstaan wat hij van de heisa vindt.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Ook het Kremlin gaf woensdag in een officiële persmededeling te kennen dat er helemaal niets klopt van de gelekte informatie. “Enkel bedoeld om de relatie tussen de VS en Rusland te schaden”, klonk het.

WAT WE NIET WETEN:

1. Zijn de feiten door iemand gecheckt?

Voorlopig heeft nog niemand de feiten waarvan sprake in het document hard kunnen maken. We lezen zowel een aantal vage beschrijvingen (“het onorthodoxe gedrag van Trump in Rusland”) als meer gedetailleerde feiten (“Zijn advocaat Cohen heeft het afgelopen jaar Praag bezocht”).

Sommige zaken in het document zijn dus makkelijk te achterhalen, maar de meer abstracte beschrijvingen maken het de inlichtingendiensten een pak moeilijker.

2. Hoe betrouwbaar is de bron?

Bijna iedereen is het erover eens: de informatie is afkomstig van een voormalige Britse spion. Hij zou meer dan twee decennia deel uitgemaakt hebben van het departement dat zich buigt over Russische inlichtingen. Een hooggeplaatste Amerikaanse bron vertrouwde de website MotherJones toe dat “de spion een zeer betrouwbare bron is die al meermaals belangrijke informatie heeft vrijgegeven”.

3. Heeft de hulp van Rusland een effect gehad op de presidentsverkiezingen?

President Barack Obama heeft alvast 35 Russische veiligheidsagenten uit zijn land gezet en sancties opgelegd aan twee Russische inlichtingendiensten. Telkens voor vermoedelijke inmenging tijdens Amerikaanse presidentscampagne en daaropvolgende verkiezing.

Trump geeft toe dat er mogelijk een hacking was, maar blijft erbij dat die uiteindelijk geen invloed had op de verkiezingsresultaten.

4. Zal er een onderzoek komen naar de aantijgingen?

Oppositieleiders smullen van het gelekte document en eisen dan ook dat er een volledig en grondig onderzoek komt. “De verkozen president heeft meermaals zijn sympathie uitgesproken voor Rusland en diens dictator, zelfs na confrontatie met enkele ernstige feiten”, aldus de Democratische volksvertegenwoordiger Eric Swalwell aan de New York Times.

5. Zullen al deze schandaaltjes Trump uiteindelijk de kop kosten?

Die kans is ontzettend klein. Voorlopig kunnen de feiten nog niet bewezen worden. En wie het wil bewijzen, staat voor een heel lastige procedure. Helt valt dus af te vragen wie zich in deze hardnekkige en langdurige zaak wil vastbijten.