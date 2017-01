Chris Van den Durpel pakt uit met nieuwe typetjes: hilarische beelden maken warm voor ‘Allemaal Chris’

“Kurt Maes” patrouilleert door de winkelstraten voor uw veiligheid in ‘Allemaal Chris’. Video: Facebook VTM Allemaal iChris

In de straten van Oostende wandelt een nieuwe paracommando rond, “Kurt Maes. Paracommando van het derde bataljon. Parachutist.” Starend in de camera zorgt het nieuwe typetje van Chris Van den Durpel “voor de veiligheid van de bevolking. De stad is als een jungle, hé”.

Dit is maar één van de vele typetjes die te zien zullen zijn in de afleveringen van de nieuwe reeks ‘Allemaal Chris’. Daarin zal komiek Chris Van den Durpel opnieuw in de huid van de legendes Kamiel Spiessens, Firmin Crets en Jimmy B kruipen. Ook onder andere Annemie “van Pink Ambition” en podiumbouwer Danny zullen te zien zijn. De eerste beelden beloven alvast een geweldig seizoen.

Firmin is klaar om er een lap op te geven. Video: Facebook VTM Allemaal Chris

Dat hij ernaar uitkijkt om opnieuw op televisie zijn karikaturen te kunnen uitwerken, maakt hij op zijn eigen manier bekend. Een voorsmaakje voor de aflevering van 20u35 op VTM.