Twee goals in de Europacup-finale, op het veld gestaan met Pelé... Afscheid van ‘Swat’ Van der Elst

Met het overlijden van François ‘Swat’ Van der Elst heeft het Belgische voetbal afscheid moeten nemen van één van zijn stille smaakmakers. Van der Elst scoorde twee doelpunten in de legendarische Europacupfinale met Anderlecht tegen West Ham en haalde met de Rode Duivels de finale van het EK 1980, waarin hij een penalty uitlokte. Daarna koos hij echter Witsel-gewijs voor een lucratieve transfer naar de Verenigde Staten. Van zijn geld genieten zou er echter niet inzitten. Een portret van ‘Swat’.

Twee Belgische titels, één Amerikaanse titel, twee Europacups, twee Europese Supercups, vier bekers, een verloren EK-finale. 44 matchen voor de Rode Duivels. Twee goals in de beslissende match tegen Schotland die de Belgen kwalificatie zou schenken voor het EK. Twee heerlijke doelpunten in de Europacupfinale tegen West Ham.

François ‘Swat’ Van der Elst was niet de eerste de beste.

Het hoogtepunt waren zonder twijfel die twee goals in de Europacup-finale van 1976. “Vooral het laatste was een typische Van der Elstgoal: op het gepaste moment op de eigen helft vertrekken – met een klasbak als Robbie Rensenbrink wíst je dat die bal kwam – en dan met mijn snelheid op het doel af gaan. Even wachten, nog eens kappen, en op mijn gemak binnen sjotten. Het blijft een van de mooiste doelpunten uit mijn carrière”, vertelde Van der Elst daar een half jaar geleden nog over in Sport/Voetbalmagazine. De samenvatting van die partij kunt u hieronder bekijken, het laatste doelpunt van Van der Elst is te zien vanaf 7:35.

Van der Elst zou nadien onder Raymond Goethals nog eens de Europacup winnen. Daarna volgde het EK 1980, waar hij de Belgen eerst eigenhandig naartoe loodste met die twee goals tegen Schotland. ‘Swat’ zat met een transfer in het hoofd, maar speelde wel nog een hoofdrol in de finale. Hij lokte een penalty uit tegen de Duitsers. Uiteindelijk zouden de Belgen alsnog verliezen (2-1). Daarna trok Van der Elst verrassend op 25-jarige leeftijd naar het Amerikaanse New York Cosmos. Een transfer vergelijkbaar met de overstap van Axel Witsel naar China: hij stapte voor het geld over naar een competitie waar het niveau niet al te hoog lag. Bij Cosmos verdiende Van der Elst vijf keer zoveel als bij Anderlecht.

Op het veld gestaan met Pelé

Het niveau was er dan misschien niet hoog, Van der Elst kwam er wel terecht in een ploeg vol vedetten. Johan Neeskens, Carlos Alberto, Franz Beckenbauer... De man uit Mazenzele heeft zelfs nog op het veld gestaan met de enige echte Pelé, die als ambassadeur voor de club werkte. “Goh, een halfuurtje en het was dan nog voor de show, een echte match kan je dat niet noemen”, vertelde hij in onze krant. Swat Van der Elst ten voeten uit. Zelfrelativerend, bescheiden. Té bescheiden. Het is nochtans niet niks wat hij presteerde.

Van der Elst enkele maanden voor zijn overlijden. Foto: BELGAIMAGE

Na een conflict met trainer Weisweiler vertrok Van der Elst echter weer uit de VS. Hij trok naar het Engelse West Ham, dat hem nog kende van de Europacup-finale. Net zoals in Amerika zou hij anderhalf jaar in Engeland blijven tot zijn zoon, Kevin, te oud werd. “We verkozen dat hij zijn lagere school in België deed. En dus ben ik naar Lokeren gegaan”, verklaarde hij. Daar sloeg het noodlot toe: Van der Elst brak zijn kuitbeen. Einde carrière.

Gehard door het leven

Niet dat Van der Elst daarna kon genieten van zijn rijkdom. De voormalige Rode Duivel vertrouwde de verkeerde personen met zijn geld bij een investering in een sporthal en zag twee huwelijken spaak lopen. Daarom moest hij nog steeds werken, als uitbater van het Snookerpalace in Opwijk. “Die scheidingen hebben natuurlijk geld gekost. 95 procent van wat ik verdiend heb, ben ik kwijtgespeeld. Ik ben veel te braaf geweest.” De man kwam ook niet in het voetbal terecht. “Occasioneel ben ik coach van een zaalvoetbal- of een vriendenploeg. Ik doe dat graag. Maar ik heb het karakter niet om op hoog niveau coach te zijn. Ik bijt niet van me af.”

Het leven is hard geweest voor de 44-voudige Rode Duivel. In 2003 beroofde zijn zoon Kevin zich op 23-jarige leeftijd van het leven. En daar bleef het niet bij. Zijn dochter kreeg borstkanker. “Ondertussen is ze geopereerd. Maar het sterkt me in mijn overtuiging dat je moet genieten van het leven. Ook door wat daar in 2003 is gebeurd”, aldus Van der Elst. Pijnlijk genoeg voegde hij daar in zijn laatste interview aan toe: “Ik ben nog niet van plan het hier af te bollen. Het is hier veel te plezant.”

Het ga je goed, Swat.

Lees hier het volledige laatste interview dat Swat Van der Elst vorig jaar aan onze krant gaf.