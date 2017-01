De paus spreekt zich uit over borstvoeding: “Maria deed het ook”

Tijdens een kerkdienst in de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad heeft paus Franciscus zijn steun uitgedrukt voor vrouwen die hun kinderen, ook in het openbaar, borstvoeding willen geven. "Zo deed Maria het ook met Jezus", klonk zijn verklaring.

Paus Fransciscus heeft in de Sixtijnse Kapel afgelopen weekend 28 kinderen gedoopt. Omdat de kerkdienst lang zou duren, gaf hij bij de aanvang ervan te kennen dat als de baby'tjes zouden beginnen wenen ze gerust borstvoeding mochten krijgen. "Als dat het geval is, ga dan gerust jullie gang en geef hen te eten. Je hoeft niet bang te zijn. Zo deed Maria het ook met Jezus", zei hij.

Het is niet de eerste keer dat de paus zich positief uitspreekt over het geven van borstvoeding. Tijdens dezelfde plechtigheid twee jaar geleden verkondigde hij al een gelijkaardige boodschap en in een interview met de Italiaanse krant La Stampa vertelde hij ook al dat hij een vrouw met pasgeboren kind die bij hem op audiëntie kwam, had aangespoord om het aan de borst te leggen.