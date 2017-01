Tom Saintfiet neemt ontslag als bondscoach van Trinidad & Tobago

Tom Saintfiet heeft woensdag zelf ontslag genomen als bondscoach van Trinidad & Tobago. Dat meldde de belangenvereniging van professionele Belgische voetbalcoaches (BFC Pro) op Twitter. Globetrotter Saintfiet was nog maar een maand aan de slag in de Caraïben.

Voor Saintfiet was Trinidad & Tobago al zijn achtste job als bondscoach. Eerder trainde hij de nationale teams van Namibië (2008-2010), Zimbabwe (2010), Ethiopië (2011), Jemen (2012-2013), Malawi (2013), Togo (2015-2016) en Bangladesh (2016).

Saintfiet was slecht begonnen aan zijn avontuur bij de ‘Soca Warriors’ en verloor drie van zijn eerste vier wedstrijden. Na een nederlaag (2-1) en een zege (1-3) in twee vriendschappelijke interlands in Nicaragua, verloor Saintfiet vorige week de eerste twee kwalificatiewedstrijden in de laatste groepsfase voor het WK. Donderdag ging Trinidad & Tobago met 1-2 onderuit tegen Suriname en zondag werd met 4-3 verloren van Haïti.

Trinidad & Tobago staat voorlopig vijfde op zes landen in de laatste groepsfase voor de WK-kwalificaties in Noord- en Midden-Amerika.