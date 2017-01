Heibel tussen Van der Poel en kamp Van Aert blijft duren: ‘janker’ Albert en papa Adrie reageren

De ruzie tussen “janker” Niels Albert en de familie Van der Poel is nog lang niet opgelost. Niels Albert plaatste vraagtekens bij het feit dat Adri Van der Poel, zoon van topfavoriet Mathieu, het parcours voor het WK veldrijden helpt ontwerpen. Mathieu Van der Poel noemde Albert daarop een “janker” op Twitter. Vandaag mengt Adrie zich in de discussie “begrijpt niet waar hij zich druk om maakt” en reageert Albert op zijn beurt “ander taalgebruik verwacht van een kampioen als Mathieu”.

“Ik heb vernomen dat Adrie vorige week en ook deze week de WK-organisatie bijstaat”, zei Niels Albert, ploegleider van het Crelan-Charles van Wout van Aert gisteren. “Dat vind ik toch vreemd. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Adrie een parcours zal uitstippelen in het voordeel van Mathieu. Zijn daar geen regels voor? Mag iedereen zo maar zijn zegje doen?”

Daarop volgde de tweet van Mathieu Van der Poel: “Toen Wout wereldkampioen werd in Hoogerheide op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand! Altijd klagen #janker”

Toen Wout wereldkampioen werd in Hoogerheide op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand! Altijd klagen #janker https://t.co/FQHZ6d30CR — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) 10 januari 2017

“Ik toon me de slimste”

Albert reageert geprikkeld in Het Laatste Nieuws: “Iedereen mag zijn mening ventileren, maar dan wel op een beschaafde manier. Ik had ander taalgebruik verwacht van een kampioen als Mathieu. Ik zou op mijn beurt ook giftig kunnen reageren, maar ik toon me de slimste en laat het hierbij.”

“Je hoort me niet beweren dat de familie Van der Poel misbruik zal maken van de situatie, dat hebben ze in het verleden nooit gedaan”, reageerde Niels Albert nog. “Maar die ‘inmenging’ kan toch niet als logisch worden beschouwd?

“Snap niet waar hij zich druk om maakt”

Adrie Van der Poel “snapt niet waar hij zich druk om maakt”, zegt hij in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad: “Hij moet zich eerst eens goed laten informeren voor hij wat roept. Ik heb het parcours niet getekend, ik sla alleen paaltjes in de grond en plaats de hekken. Zoals het op de tekening staat.”