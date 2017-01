20 waaghalzen bengelen urenlang aan top van achtbaan door technische panne

Twintig bezoekers van Warner Bros. Movie World in het Australische Queensland beleefden enkele bange uren nadat de achtbaan waarin ze een ritje maakten stilviel vlak voordat hij -normaal gezien- een steile duik naar beneden moest maken.

De Arkham Asylum Shock Therapy rollercoaster is één van de toppers van het pretpark. Bezoekers nemen plaats in een karretje dat eerst 33 meter klimt, om dan een steile duik neerwaarts te maken en de rit vol draaien en loopings verder te zetten.

Vallen deed het bewuste karretje dus helaas niet. De passagiers zaten uiteindelijk twee uur vast voordat enkele opgetrommelde brandweerlui hen uit hun hachelijke positie bevrijdden. Bij de meesten ging dat vrij gemakkelijk, maar voor vier van hen kwam er een speciaal soort ladderplatform bij kijken.

Het pretpark zelf heeft geen idee van wat er fout liep. “Dit is een typische veiligheidsstop”, licht manager Greg Young toe. “Er zijn geen gewonden, er is geen ongeval gebeurd. Ons team is op dit soort situaties getraind en de evacuatie is volgens de afspraken verlopen.”

Totdat duidelijk is wat de oorzaak was van de panne, blijft de achtbaan van het Australische pretpark in elk geval gesloten.

Hieronder zie je hoe de hevige attractie normaal hoort te werken.