Leo Van der Elst neemt afscheid van broer: “Swat was een goeie gast die veel miserie kende”

“Swat was een ongelofelijk goeie gast, een bescheiden mens die weliswaar veel miserie heeft gekend maar ook van het leven kon genieten.” Voor Leo Van der Elst valt het afscheid van zijn broer François zwaar. De voormalige international, die vooral bij Anderlecht furore maakte, overleed dinsdagnacht op zijn 62e aan de gevolgen van een hartfalen.

François “Swat” Van der Elst werd op 1 januari getroffen door een hartaanval. Jongere broer Leo doet woensdagnamiddag tijdens een persmoment in Diegem het verhaal van de voorbije dagen.

“Swat reed op 1 januari na een familiefeest naar huis. Daar kreeg hij een hartfalen. De reanimatie duurde een half uur en in het OLV Ziekenhuis in Aalst zeiden de dokters dat ze niet konden inschatten hoe groot de schade in zijn hersenen was, maar ze benadrukten meteen dat er nog weinig hoop was. Men heeft nog geprobeerd hem uit de coma te halen, maar dat is niet gelukt. Daarna ging de situatie snel achteruit. Na een strijd van ongeveer dertien uur is hij vannacht omstreeks drie uur overleden. Heel onze familie was er op dat moment bij, al maakt dat het verlies niet lichter.”

“Nu zou hij een wereldtopper zijn”

Voor Leo Van der Elst was zijn zeven jaar oudere broer, die met Anderlecht twee keer Europacup II won en twee keer kampioen werd, op voetbalvlak zijn “grote idool”.

“Ik herinner mij hoe ik als jonge gast met sjaal en muts achter de goal van Anderlecht ging staan om Swat aan te moedigen. Mocht hij nu voetballer zijn, dan zou hij een wereldtopper zijn. Swat was heel snel en als hij voor de goal kwam, mocht je er zeker van zijn dat het ‘bingo’ was.”

“Veel miserie maar nu juist optimistisch”

“Mister Europe” van Anderlecht zal ook herinnerd worden om diens grote menselijke kwaliteiten. “Ik kon voor alles bij hem terecht”, benadrukt Leo Van der Elst, zelf ook voormalig Rode Duivel. “Hij was een ongelofelijk goeie gast die altijd heel bescheiden is gebleven. Hij heeft veel miserie gekend, met onder meer de zelfmoord van zijn zoon Kevin en de gezondheidsproblemen van zijn dochter. Maar de laatste jaren straalde Swat weer optimisme uit, vooral ook dankzij zijn kleinzoon die echt zijn oogappel was. In zijn zaak Snooker Palace in Opwijk hing de spreuk ‘Geniet van het leven, het duurt maar even’. Swat wilde nog veel genieten, het heeft jammer genoeg niet mogen zijn.”

Veel volk verwacht op begrafenis

De begrafenisplechtigheid van de voormalige Rode Duivel en Anderlechticoon vindt zaterdag (14 januari) om 11u15 plaats in de kerk van Opwijk. Dat bevestigde zijn broer Leo woensdag.

“We verwachten veel volk. Swat was dan ook een volksvriend, een volksmens”, besluit Leo Van der Elst.