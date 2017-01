Amateurisme, hekserij en uitgelezen kans voor Leekens om geschiedenis te schrijven

Voor de doorsnee voetballiefhebber is de Afrika Cup misschien niet meer dan een tweejaarlijks terugkerend fenomeen waardoor zijn of haar favoriete club een paar spelers moet missen. Maar de krachtmeting op het op één na grootste continent ter wereld is zoveel meer dan dat. Een plek waar enkele supersterren in actie komen, maar tegelijkertijd ook een van ongebreideld amateurisme. Wat moeten we anders denken van een organisator die al voor de derde keer op rij afzegt of een team dat niet in het eigen stadion kan trainen omdat het de huur vergeten is te storten? Gelukkig zijn de Chinezen er nog om alles te financieren.

Hier kunt u vanaf morgen terecht voor alle uitslagen en klassement van de Afrika Cup!

1. Het toernooi met de slechtst gekozen datum

Een Amerikaanse sportwebsite betitelde zijn voorbeschouwing op de Afrika Cup niet toevallig “De gids voor de reden waarom uw favoriete club zijn Afrikaanse spelers moet missen”. Het landentoernooi zorgt dan ook steevast voor wrijvingen bij de clubs, die hun Afrikaanse internationals voor een maand opgevorderd zien. Wààrom doen ze dat dan in vredesnaam, de Afrika Cup organiseren in het midden van de belangrijkste Europese competities?

De reden is simpel: door klimatologische omstandigheden is het niet mogelijk deze in de zomer te organiseren, zoals bijvoorbeeld het EK. Vooral voor landen die zich boven de evenaar bevinden kan het verschil wel bijzonder gevoelig zijn: daar is de gemiddelde temperatuur in de winter zo’n 15 graden, terwijl die in de zomer 35 graden is. Te warm om te voetballen, dus, en precies de reden waarom de FIFA het WK van 2022 in Qatar in de winter wil laten doorgaan.

via GIPHY

2. Het toernooi waar Nigeria op erg zure wijze ontbreekt

Opvallend: Nigeria, in 2013 nog de winnaar van de Afrika Cup, is er al voor de tweede editie op rij niet in geslaagd zich te kwalificeren. In de kwalificatierondes eindigde het als tweede, maar doordat het in hun groep ingedeelde Tsjaad halfweg forfait gaf omwille van financiële redenen, konden de Nigerianen plots niet meer doorstoten als beste tweede.

Bijzonder zuur, want mits een zes op zes tegen het zwakke Tsjaad hadden de Nigerianen elf op achttien gehaald - evenveel punten als Togo, dat nu als één van de beste tweedes wèl het toernooi haalde.

3. Het toernooi met het team dat het verst van elkaar woont en werkt

Een ander team dat ook beste tweede werd is het verrassende Oeganda waar Standard-speler Farouk Miya één van de vedetten is. Zij kwalificeerden zich voor het eerst in 39 jaar nog eens voor de krachtmeting tussen de beste landen van Afrika.

Het mooie is dat de Oegandezen dat doen met een team dat over heel de wereld actief is: het aflezen van de landen waar hun spelers actief zijn, leest als de betere reisgids. Hou u vast: Oeganda (5), Zuid-Afrika (3), Libanon (1), Ethiopië (2), Vietnam (2), Soedan (1), Finland (1), Tanzania (1), Kenia (2), IJsland (1), Irak (1), Portugal (1), de Verenigde Staten (1) en België (1). Hun 23 spelers spelen dus in maar liefst 14 verschillende landen, of in vier van de zes continenten.

4. Het toernooi dat ervoor zorgde dat Ferguson nauwelijks Afrikanen naar Man U haalde

De Afrika Cup wordt ook tweejaarlijks georganiseerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het EK of het WK. Dit om het Afrikaanse voetbal een inhaalbeweging te laten maken - de Afrika Cup dient als een uitstalraam en tegelijkertijd haalt de Afrikaanse voetbalbond zo op tweejaarlijkse in plaats van op vierjaarlijkse basis inkomsten binnen.

via GIPHY

Ironisch genoeg leidt het er ook toe dat sommige Europese clubs weifelen over het aantrekken van Afrikaanse spelers omdat ze weten dat ze hen toch elke twee jaar een maand zouden kwijt zijn. Het zou één van de redenen zijn geweest waarom de legendarische Manchester United-manager Alex Ferguson nauwelijks Afrikanen naar Old Trafford haalde.

5. Het toernooi waar het organiserende land zich al voor de derde keer op rij terugtrekt

Voor een EK of WK zou het ondenkbaar zijn, maar op de Afrika Cup is het de laatste jaren schering en inslag: het organiserende land dat in laatste instantie te kennen geeft aan de Afrikaanse voetbalbond dat het dan toch niet zal kunnen instaan voor de organisatie. Libië kreeg de organisatie van het toernooi in 2013 toegewezen, maar kon de veiligheid niet garanderen omwille van de plaatselijke precaire politieke situatie. Zuid-Afrika, dat toch al de accommodatie van het WK 2010 had, schoot te hulp en bood de Libiërs vier jaar extra aan, maar ook die brachten geen soelaas.

Libië gaf te kennen dat het ook het de Afrika Cup 2017 niet zou kunnen organiseren en Gabon, dat enkele jaren terug nog stadions had laten bouwen voor de Afrika Cup 2012, nam over. Ook in 2015 had organisator Marokko zich overigens teruggetrokken omwille van de uitbraak van het ebola-virus. Het is dus al de derde keer op rij dat het organiserende land zich terugtrekt.

6. Het Afrikaanse toernooi dat gespeeld wordt in... Chinese stadions

via GIPHY

U leest het goed: de Afrika Cup wordt gespeeld in Chinese stadions. De Chinezen zorgden voor de bouwfirma’s én het geld om de voetbaltempels te bouwen - er werden leningen voorzien aan niet al te hoge rentevoeten. Een diplomatiek pleziertje van de Aziaten, dat de afgelopen jaren al zo ingeburgerd is geraakt dat het een eigen naam heeft gekregen: ‘stadiondiplomatiek’. De Chinezen, die veel zaken doen met de Gabonezen, willen hun zakenpartner gunstig stemmen met het oog op verdere deals.

Het stadion in de Gabonese hoofdstad Libreville, waar de finale van de Afrika Cup gespeeld zal worden, werd dan ook ‘Stade de l’Amitié’ genoemd naar de (zakelijke) ‘vriendschap’ tussen de twee landen. Ook twee van de drie andere stadions waar er gespeeld zal worden, het Port Gentil Stadium en het Stade d’Oyem, komt er dankzij de Chinezen.

7. Het toernooi met de meest waanzinnige verhalen over amateurisme en hekserij

Een erg professionele indruk maakt het gros van de Afrikaanse bonden niet. Zo is er het verhaal van het Zimbabwe van Knowledge Musona, dat in de aanloop naar het landentoernooi zowaar op de velden van een plaatselijke middelbare school moest trainen. De reden: de huur van het nationale stadion, zo’n 60 euro per maand, was niet betaald. En dat terwijl de ‘Warriors’ net nog een sponsorcontract van 240.000 euro binnengehaald hadden.

via GIPHY

Of er is het verhaal van Sven Vandenbroeck (37), de assistent-coach van Hugo Broos bij Kameroen. “Sinds augustus liggen de grote lijnen van de voorbereiding vast en je denkt dat vier maanden voldoende is om alles te regelen, maar nog elke dag duiken er problemen op. Zo waren de dag voor ons vertrek op stage naar Equatoriaal-Guinea onze visa nog niet in orde”, vertelde hij in Sport/Voetbalmagazine. "Mijn keeperstrainer beweerde zelfs dat zo’n medicijnman een speler met een barst in zijn kuitbeen had genezen door hem vanuit een boom van twee meter hoog naar beneden te doen springen", vertelde Broos zelf in onze krant. "‘s Anderendaags speelde die gewoon. Met eigen ogen gezien, zei mijn assistent. Al is het voodoo-gedoe al beter dan vroeger, ze betoveren nu de kleedkamer van de tegenstander niet meer." Lees daar hier meer over.

8. Het toernooi waar Georges Leekens bij de topfavorieten wordt gerekend

Krijgen we in 2017 dan toch een Belgische trainer die de Afrika Cup binnenrijft? Als het aan de bookmakers ligt, maakt Georges Leekens met Algerije alvast een goede kans. De Woestijnvossen hebben met Leicester-magiër Riyad Mahrez de Afrikaanse Speler van het Jaar in de rangen en tellen daarbij ook nog eens jongens als Islam Slimani (Leicester), Yacine Brahimi (Porto), Nabil Bentaleb (Schalke 04) of Faouzi Ghoulam (Napoli). En vergeet Anderlecht-kapitein Sofiane Hanni niet. Vier jaar geleden kwam de Belgische trainer Paul Put al erg dicht bij de eindzege met zijn verrassende Burkina Faso, maar hij verloor de finale van Nigeria.

via GIPHY

Mocht Leekens echt slagen in zijn missie, schrijft hij geschiedenis als eerste Belgische trainer die een groot landentoernooi wint.

9. Het toernooi waar de sterren Hugo Broos in de steek laten

Traditioneel zou het Kameroen van de Belg Hugo Broos ook tot de favorieten behoren, maar dit jaar is dat niet het geval. De reden: een resem vedettes besliste simpelweg hun kat te sturen naar de Afrika Cup. Zij verkiezen clubvoetbal boven het landentoernooi. Schalke 04-winger Eric Maxim Choupo-Moting en Liverpool-verdediger Joël Matip zijn de grootste namen, maar ook Andre Onana (Ajax), Guy Roland Assembe (Nancy), Allan Nyom (West Bromwich Albion), Maxime Poundje (Girondins Bordeaux), Andre-Frank Zambo Anguissa (Olympique Marseille) en Ibrahim Amadou (Lille) ontbreken. Acht namen, alstublieft.

“Je merkt dat er clubs zijn die hun speler beïnvloeden”, mopperde Sven Vandenbroeck daarover in S/VM. “Zeker drie van de acht afzeggingen kwamen er onder druk van hun club. De federatie besliste om er vijf via de FIFA te proberen los te krijgen, maar nog steeds weigeren ze.” De eerste ronde zou Kameroen nog wel moeten doorspartelen, maar daarna volgt waarschijnlijk een kwartfinale tegen topfavorieten als Algerije of Senegal.

10. Het toernooi waar Aubameyang, Mahrez en Mbokani thuis zijn

Het is geen wereldbeker of EK, maar op de Afrika Cup komen toch ook een aantal niet te versmaden namen in actie. Wat dacht u anders van Bundesliga-topschutter Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Engels Voetballer van het Jaar Riyad Mahrez (Algerije), Liverpool-ster Sadio Mané (Senegal), AS Roma-aanvaller Mohamed Salah (Egypte) of PSG-rebel Serge Aurier (Ivoorkust)?

via GIPHY

Ook zijn er natuurlijk the usual suspects met een Belgisch verleden die zullen aantreden in Afrika. Vooral ex-Anderlecht-spelers gooien er nog hoge ogen: Dieumerci Mbokani en Chancel Mbemba voor DR Congo, Cheikhou Kouyaté voor Senegal en Mbark Boussoufa voor Marokko. Bij Senegal is ex-Genk-speler Kalidou Koulibaly een steunpilaar aan de zijde van Anderlecht-verdediger Kara Mbodj. Ex-Standard-spelers Mehdi Carcela (Marokko) en Paul-José Mpoku (DR Congo) komen er in actie. In totaal komen er zestien spelers uit de Jupiler Pro League in actie op de Afrika Cup, met onder meer Sofiane Hanni, Mathieu Dossevi en Knowledge Musona. Bekijk dat overzicht hier.