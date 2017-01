Niemand weet wat 15-jarig meisje bezielde om bruidsmeisje Katie (7) brutaal de keel over te snijden

De zevenjarige Katie Rough uit het Britse York was dolgelukkig omdat ze bruidsmeisje mocht zijn op de trouw van haar ouders. Twee weken later werd ze zwaargewond in een steegje teruggevonden, haar keel overgesneden. Het meisje overleed aan haar verwondingen.

Amper anderhalf uur na schooltijd was het, toen Katie door haar ouders werd teruggevonden in een steegje dichtbij haar woonplaats. Ze was zwaargewond aan haal halsstreek: later bleek dat iemand haar keel had overgesneden met een scherp mes en ook in de borststreek verschillende messteken had toegediend.

Omstaanders beschrijven hoe haar moeder in paniek en op haar knieën naast haar zat, schreeuwend om een ziekenwagen. Katie werd nog in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat.

“Maandag 9 januari kregen we om halfvijf ’s namiddags een oproep binnen voor een adres in York. We hebben meteen een ziekenwagen gestuurd en het meisje naar het ziekenhuis gebracht, waar ze helaas niet veel later overleden is”, legt een politiewoordvoerder uit.

Meteen na haar dood kregen de speurders een 15-jarig meisje in het vizier. Veel informatie daarover werd niet vrijgegeven, maar ze werd verhoord en opgepakt op verdenking van moord en moest donderdag al voor de rechtbank verschijnen.

De kleine, donkerharige tiener staarde tijdens de acht minuten durende zitting recht voor zich uit en sprak geen woord. Ze wordt nu aangeklaagd voor moord en wapendracht. Wat het meisje zou bezield hebben om deze verschrikkelijke daad te verrichten, weet niemand. De politie is nog altijd op zoek naar getuigen in de hoop meer te weten te komen over de verschrikkelijke zaak.