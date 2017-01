Ronaldinho schrijft emotionele brief aan 8-jarige Ronaldinho, mét ode aan Messi

Ronaldinho schreef in “The Player’s Tribune” een emotionele brief naar de 8-jarige Ronaldinho. De voormalige wereldster van PSG, Barcelona, Milan en Brazilië overschouwt er zijn leven. Een leven dat begon in de krottenwijken, dat hij zonder zijn vader zou moeten zien te leiden maar dat hem verder bracht dan zijn stoutste dromen. En dat alles dankzij één gouden raad van zijn vader.

Dat Ronaldinho een brief schrijft naar zijn 8-jarige ik, is natuurlijk geen toeval. Op die leeftijd verloor hij immers zijn vader en dat had een grote impact op zijn leven.

Beste 8-jarige Ronaldinho,

Morgen, als je thuiskomt van het voetballen, zullen er heel wat mensen in jouw huis staan. Jouw ooms, vrienden, familie en andere mensen die je niet kent zullen in de keuken staan. In eerste instantie denk je dat je te laat bent voor het feest. Iedereen is er om de 18e verjaardag van jouw broer, Roberto, te vieren. Meestal als je thuiskomt van voetbal is jouw moeder altijd aan het lachen en grappen aan het maken. Maar deze keer zal ze huilen. En dan zul je Roberto zien. Hij zal je meenemen naar de badkamer, zodat je alleen kunt zijn. Dan zal hij iets zeggen wat je niet begrijpt. “Er was een ongeluk. Papa is weg. Hij is dood.” Je begrijpt het niet. Wat betekent dat? Wanneer komt hij terug? Hoe kan hij weg zijn?

Papa was degene die jou vertelde dat je creatief moest spelen op het voetbalveld, degene die zei dat je “free style” moest spelen - om alleen te spelen met de bal. Hij geloofde in je, meer dan iemand anders. Toen Roberto professioneel begon te voetballen bij Grêmio vorig jaar, vertelde vader iedereen: “Roberto is goed, maar kijk uit voor zijn jongere broer.”

Vader was een superheld. Hij hield zo veel van voetbal dat zelfs na het werken in de tuin tijdens de week, hij in het weekend als veiligheidsagent werkte aan het stadion van Grêmio. Hoe kan het dat je hem nooit meer zal zien? Je zult niet begrijpen wat Roberto vertelt. Je gaat ook niet meteen pijn voelen. Dat komt later. Binnen een paar jaar zul je accepteren dat vader nooit meer terugkomt naar de aarde. Maar wat ik wil dat je begrijpt, is dat elke keer dat je een bal aan je voeten hebt, papa bij jou zal zijn. Met een voetbal aan je voeten, ben je vrij. Ben je blij. Het is bijna zoals het horen van muziek. Dat gevoel dat je je vreugde wilt delen met anderen.

Zijn broer Roberto is 10 jaar ouder en hoewel hij speelt voor Grêmio, neemt hij de vaderrol over en ontfermt zich over de kleine Ronaldinho. “Elke nacht, wanneer je naar bed gaat, zul je denken: ik mag mijn kamer delen met mijn idool. Er zijn geen posters op die de slaapkamer, er is enkel een kleine TV. Maar je zal geen tijd hebben om samen naar wedstrijden te kijken. want als hij niet op reis is voor wedstrijden, neemt Roberto je mee naar buiten om te voetballen.

Waar je woont in Porto Alegre, zijn er drugs en drugbendes en alles wat daarbij hoort. Het zal moeilijk worden, maar zolang je voetbalt - op de straat, in het park met jouw hond - zal je je veilig voelen. Ja, ik zei je hond. Hij is een onvermoeibare verdediger. Je speelt met Roberto. Je zult spelen met andere kinderen en oudere jongens in het park. Maar uiteindelijk zal iedereen moe worden - en zal jij willen blijven spelen. Dus zorg ervoor dat je altijd jouw hond, Bombom, meeneemt. Bombom is een straathond. Een echte Braziliaanse hond. En zelfs honden houden van Braziliaanse voetbal. Hij zal een grote test zijn voor je dribbels en vaardigheden... Binnen enkele jaren, als je in Europa speelt, zullen sommige verdedigers je aan Bombom doen denken.”

Vanaf zijn dertiende wordt over de jonge Ronaldinho als straatvoetballertje gesproken en een jaar later ontdekt hij op het WK van 1994 in de VS zelf dat voetbal veel meer is dan een spelletje. Voor de eerste keer in 24 jaar wordt Brazilië wereldkampioen na strafschoppen tegen Italië in de finale. Baggio zou de beslissende elfmeter missen en de wereldtitel zou een keerpunt zijn in het leven van de jonge Ronaldinho.

“Tijdens de knotsgekke viering achteraf, zal het je duidelijk te worden wat je wilt doen voor de rest van je leven. Je gaat eindelijk beseffen wat voetbal betekent voor Brazilianen. Je gaat de kracht van deze sport voelen. Het belangrijkste is dat je het geluk ziet dat voetbal kan brengen voor gewone mensen. “Ik ga voor Brazilië spelen”, zeg je tegen jezelf die dag. Niet iedereen gaat je geloven, vooral door de manier waarop je speelt. Er zullen coaches zijn - oké, ééntje toch - die jouw zullen vertellen om anders te spelen. Hij zal denken dat je meer serieus moet zijn, dat je moet stoppen om zoveel te dribbelen. “Je zult het nooit maken als voetballer”, zal hij zeggen. Gebruik die woorden als motivatie. Gebruik ze om je te focussen. En denken dan aan de spelers die zo prachtig speelden - Dener, Maradona, Ronaldo. Denk na over wat papa zei, om vrij te spelen en om gewoon te spelen met de bal. Speel met vreugde. Dit is iets wat veel coaches niet zullen begrijpen, maar als je op het veld staat , zal alles vanzelf komen. Voor je de tijd krijgt om na te denken, hebben je voeten al een beslissing genomen.”

Een paar maanden wordt Ronaldinho opgeroepen voor de U17 van Brazilië. “Als je naar de training trekt in Teresópolis, zie je de ingekaderde foto’s van Pelé, Zico en Bebeto. Je zal aan dezelfde tafels zitten waar Romario, Ronaldo en Rivaldo zaten. Je slaapt in dezelfde slaapzalen waarin zij sliepen. Wanneer je je hoofd op je kussen legt om te slapen, zal jouw laatste gedachte zijn “Welke van mijn helden sliepen ook op dit kussen?” Voor de komende vier jaar, zal je niets anders doen dan voetballen. Tussen 1995 en 2003 zul je nooit vakantie nemen. Het zal zeer intens zijn.”

Op zijn achttiende viert hij zijn debuut voor Grêmio, iets waar zijn vader zo trots op zou zijn geweest. Zijn broer Roberto speelt er dan echter niet meer want na een knieblessure trok hij naar Zwitserland. “Als je het blauw-zwarte Grêmio shirt aantrekt zal je denken: Het leven kan niet beter worden dan dit. Je zult denken dat je het hebt gemaakt door te spelen voor jouw eigen club. Maar dit is niet waar uw verhaal eindigt.”

Het volgende jaar maakt hij zijn debuut bij de Braziliaanse nationale ploeg. “Jouw nieuwe ploegmaats zullen over jou praten nog voor je met ze getraind hebt. Ze zullen praten over je dribbels praten, over je doelpunten. Maar wees niet te zelfzeker, want ze gaan het je niet gemakkelijk maken. Dit is het belangrijkste moment van je leven. Op dit niveau zullen de mensen veel van jou verwachten. Zal je blijven spelen op jouw manier? Of zal je beginnen nadenken? Wil je het veilig spelen? Het enige advies dat ik je kan geven is dit: doe het op jouw manier. Wees vrij. Hoor de muziek. Dat is de enige manier om jouw leven te leven.”

Ronaldinho maakt de hoge verwachtingen waar bij de Braziliaanse ploeg en begint na verhalen van Ronaldo bij Barcelona te dromen van Europa. In 2001 tekent hij bij Paris Saint-Germain. “Hoe kan een jongen die werd geboren in een houten huis in een favela weten hoe het leven zal zijn in Europa? Het is onmogelijk. Je zult het niet begrijpen, zelfs als ik je het zou vertellen. Vanaf het moment dat je vertrekt naar Parijs en later Barcelona en Milaan, gaat alles zeer, zeer snel. Bepaalde media in Europa zullen jouw speelstijl niet begrijpen uw. Ze zullen niet begrijpen waarom je altijd glimlacht. Nou, je lacht want voetbal is leuk. Waarom zou je serieus zijn? Je doel is om vreugde te delen met de mensen. Blijf vrij, en je zal een WK winnen voor Brazilië. Blijf vrij, en je zal de Champions League, La Liga en Serie A winnen. Blijf vrij, en je zal een Ballon d’Or winnen.”

Bij Barcelona is Ronaldinho op zijn best. En dat beseft hij.

“Waar je het meest trots op bent, is dat je helpt om het voetbal in Barcelona te veranderen door jouw manier van spelen. Wanneer je daar aankomt, zal Real Madrid de beste ploeg in Spanje zijn. Tegen de tijd dat je de club zal verlaten, zullen de kinderen dromen van te spelen “zoals Barcelona”. Maar luister naar mij. Jouw rol in dit verhaal is veel meer dan wat je doet op het veld. In Barcelona, ??zul je horen over dat jongetje bij de jeugd. Hij draagt ??het nummer 10 zoals jij. Hij is klein zoals jij. Hij speelt met de bal zoals jij. Jij en je teamgenoten zullen gaan kijken om hem te zien spelen bij de jeugdploeg van Barcelona, ??en op dat moment weet je dat hij meer dan een goede voetballer zal worden. De jongen is anders. Zijn naam is Leo Messi. Je zal de coaches vragen om hem samen met jou in het eerste elftal te laten spelen. Als hij aankomt, zullen de spelers van Barcelona spreken over hem zoals de spelers van Brazilië het hadden over jou. Ik wil dat je hem een advies geeft. Zeg hem: “Speel met plezier. Speel vrij. Speel gewoon met de bal”. Zelfs als je weg bent, de “free style” zal blijven leven in Barcelona door middel van Messi.”

“Er zal veel gebeuren in je leven, goede en slechte dingen. Maar alles wat er gebeurt, zal je te danken hebben aan het voetbal. Als mensen twijfelen aan jouw stijl, of waarom je glimlacht nadat je een wedstrijd hebt verloren, wil ik dat je denkt aan één herinnering. Als je vader deze aarde verlaat, zal je geen films van hem hebben. Jouw familie heeft niet veel geld, dus je ouders hebben geen videocamera. Je zal nooit nog de stem van je vader horen of hem weer horen lachen. Maar er is een foto van jou en hem, terwijl jullie samen voetballen. Je bent het aan glimlachen, gelukkig met de bal aan je voeten. Hij is blij jou zo te zien. Wanneer het geld komt - en de druk, de critici - blijf dan vrij. Speel zoals hij jou vertelde om te spelen. Speel met de bal.

Ronaldinho

