Barcelona stelt renovatie van Camp Nou uit

De renovatie van het stadion van FC Barcelona, Camp Nou, zal niet in 2017 maar ten vroegste in juli 2018 starten. Dat kondigde de algemeen directeur van de club, Oscar Grau, woensdag aan tijdens een symposium in Barcelona. De renovatie hangt af van wijzigingen in het gemeentelijk ontwikkelingsplan van Barcelona.

“Het is een project voor de stad”, voegde Grau toe. “We willen het beste voor Barcelona en willen het stadion renoveren zodat het het mooiste stadion ter wereld wordt.”

Initieel was de bedoeling dat de renovatie, die in 2014 werd goedgekeurd door de socio’s, tussen 2017 en 2021 zou plaatsvinden. De werken zouden het verloop van de wedstrijden in Camp Nou niet beïnvloeden.