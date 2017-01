Havenarbeider die been verloor daagt werkgever voor rechter: “Ik riep om hulp, maar niemand kwam me helpen”

Ken van Loo is nog volop in revalidatie. “En zolang kan ik niet uitkijken naar werk.” Foto: aft

Brugge / Torhout - Het havenbedrijf C.RO Ports Zeebrugge en twee havenarbeiders staan terecht voor een zwaar arbeidsongeval waarbij Torhoutenaar Ken van Loo zijn rechter onderbeen verloor. “Niemand kwam helpen, ondanks mijn hulpgeroep”.

Op 14 oktober 2010 was havenarbeider Ken van Loo (37) uit Torhout aan de slag op het zeeschip M.V. Pauline, terwijl het aangemeerd lag in het Brittanniadok in de Zeebrugse haven. Zijn taak bestond erin de aan boord gebrachte containers met kettingen vast te maken aan het dek. Maar op het moment dat een volgende container op komst was, sloeg het noodlot toe.

Ken stapte opzij en struikelde hij over een metalen staaf. Terwijl hij weer rechtop krabbelde, werd zijn rechterbeen verpletterd onder de wielen van een zware heftruck.

“In plaats van mijn cliënt hulp te bieden, liepen zijn collega's weg”, stelde advocaat Reinhard Van Hecke gisteren in de Brugse rechtbank. “Intussen bond mijn cliënt zijn been af om het enorme bloedverlies tegen te gaan.”