De Pauw botst met Guingamp op te sterk Bordeaux

En Avant Guingamp heeft zich woensdag op bezoek bij Bordeaux niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Franse Ligabeker. Bordeaux was in eigen huis met 3-2 te sterk.

Sloan Privat (ex-AA Gent) kopte de bezoekers al na twaalf minuten op voorsprong, maar lang kon Guingamp niet genieten van die voorsprong. Kamano vlamde de thuisploeg vier minuten later al op gelijke hoogte, waarna Laborde met twee treffers (36. en 65.) de zege veiligstelde voor de Girondijnen. De aansluitingstreffer van invaller Benezet (88.) kwam te laat. Nill De Pauw werd na 64 minuten naar de kant gehaald bij de bezoekers.

De Spaanse tweedeklasser van voorzitter Roland Duchâtelet, Alcorcon, staat als enige tweedeklasser in de kwartfinales van de Copa del Rey. In Cordoba won Alcorcon met 1-2, na een 0-0 gelijkspel in de heenmatch in eigen huis.