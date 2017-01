De griep heeft ons land in de greep. Wij riepen de hulp in van experts om te zeggen wat u van deze 10 hardnekkige mythes moet geloven

Vroeger dan verwacht heeft de griep ons land in de greep. In de eerste week van januari stapten per 100.000 Belgen 133 zieken naar de huisarts met griepsymptomen. Hoogstwaarschijnlijk een van de komende dagen kunnen we officieel van een epidemie spreken. In Frankrijk is het al zover. 52 mensen overleden er al aan de gevolgen van de griep. De overheid draagt ziekenhuizen op desnoods operaties uit te stellen om genoeg bedden vrij te houden. Ook in andere buurlanden rukt het virus op. Hoog tijd om tien hardnekkige mythes over het griepvirus te ontkrachten.