Marouane Fellaini jaar langer bij Manchester United

Manchester United lichtte een optie in het contract van Marouane Fellaini, waardoor de Belg tot juni 2018 aan de populairste club van Engeland gebonden is. Of dat betekent dat hij ook volgend seizoen in Old Trafford voetbalt, is een andere kwestie.

Mourinho heeft hij al aan zijn zijde, er resten hem nog vijf maanden om supporters en club te overtuigen

Dinsdagavond in Old Trafford, 87ste minuut in de heenwedstrijd van de halve finale van de League Cup. United staat 1-0 voor tegen Hull City als Fellaini met een kopbal de doelman te grazen neemt. De invaller loopt naar de kant om zijn trainer te bedanken en krijgt een aai over de bol. En dan gebeurt er iets wat er in 3,5 jaar niet gebeurde: de aanhang van United zingt de naam van de Belgische middenvelder.

Sinds Fellaini in de zomer van 2013 tekende bij de Red Devils kent de Engelse recordkampioen een moeilijke periode. Zijn eerste jaar viel in het water door een blessure, onder Louis van Gaal werd hij veelal als breekijzer gebruikt en ook José Mourinho zette hem uit de ploeg toen de resultaten niet wilden volgen. Intussen raakte Fellaini gefrustreerd door de houding van United. Dat maakte geen aanstalten om de optie in zijn in 2017 aflopende contract te verlengen. Onder druk van Mourinho is dat nu toch gebeurd. Hij maakte dinsdag duidelijk dat Fellaini een belangrijke speler is en dat hij erop rekent dat ook de fans zich achter hem scharen. De actieve steun van Mourinho verklaart ook waarom Fellaini in diens armen sprong na zijn doelpunt.

Maar of de verlenging tot 2018 nu betekent dat Fellaini ook volgend jaar in het shirt van de Red Devils voetbalt, is minder zeker. Een invloedrijke stroming binnen de club, die onder meer luistert naar de raad van ex-spelers als Paul Scholes, Ryan Giggs en Gary Neville, vindt dat Fellaini niet thuishoort in het instituut United en twijfelt om de Belg een langetermijncontract aan te bieden. Fellaini zou graag langer doorgaan onder Mourinho, maar dat perspectief wordt hem vanuit de club nog niet geboden.

Door de optie van het huidige contract te lichten, stelt United de beslissing over de toekomst van Fellaini uit en versterkt het zijn positie als er deze zomer kandidaat-kopers zijn. Mourinho heeft hij al aan zijn zijde, nu resten Fellaini nog vijf maanden om fans en club te overtuigen.