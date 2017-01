CLUBNIEUWS. Anderlecht praat met Casteels, AA Gent wil ruil met KV Kortrijk

Anderlecht is nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe doelman en praat alvast met de managers van Koen Casteels. Casteels verkiest zelf om in een topcompetitie te blijven maar sloot niets uit en paars-wit wordt niet kansloos geacht. Ook AA Gent is geïnteresseerd in Birger Verstraete en de Gentse club heeft Kortrijk alvast laten weten Hannes Van der Bruggen in de transactie te willen betrekken. Club Brugge speelt vanavond een oefenmatch, KV Mechelen deed dat gisteren al maar dat leverde een straftraining op... Het clubnieuws van de dag.

Anderlecht praat met managers Casteels

ANDERLECHT Herman Van Holsbeeck is dinsdag gearriveerd in La Manga, waar Anderlecht op winterstage is. Daar in het spelershotel verblijft ook de entourage van Wolfsburg-doelman Koen Casteels (24). Zijn makelaars ­Didier Frenay en Nico Vaesen bespraken deze week met de Duitse club de toekomst van de Belgische keeper en gisteren kreeg ook de RSCA-manager een update van de situatie.

Casteels zelf wil deze winter sowieso weg van de bank van Wolfsburg. Hij verkiest zelf om in een topcompetitie te blijven, maar sloot niets uit en paars-wit wordt niet kansloos geacht. De Brusselaars staan ervoor open om een topdoelman voor zes maanden te huren en Casteels heeft hetzelfde profiel als Tomas Koubek van Sparta Praag, die eerder Anderlecht werd gelinkt, maar is intrinsiek beter. (jug)

AA Gent wil Van der Bruggen ruilen voor Birger Verstraete



AA GENT Dat Oostende belangstelling heeft voor Birger Verstraete, is al langer bekend. Alleen heeft de club nog steeds niets concreets laten weten. De interesse van AA Gent in de 22-jarige verdedigende middenvelder van KV Kortrijk is wél concreet. De Gentse club heeft Kortrijk alvast laten weten Hannes Van der Bruggen in de transactie te willen betrekken, maar naar verluidt is het water nog diep. Er is ook sprake van concurrentie uit Brugge: ook Club zou interesse hebben in de belofteninternational en ex-speler van blauw-zwart. Maar de landskampioen heeft nog géén contact opgenomen met Kortrijk. Verstraete geniet ook nog buitenlandse interesse, meer bepaald uit Spanje.(fbu, jve)



Club oefent vanavond tegen Freiburg

CLUB BRUGGE Gisterochtend werd pittig getraind, met een (fel) oefenpartijtje 11 tegen 11 en wat loopwerk als slotakkoorden. Van Rhijn vloog terug naar België om er te herstellen van zijn enkelblessure, Cools en Limbombe deden het kalmer aan en hielden het bij lopen, net als Limbombe. In de namiddag kwamen voorzitter Verhaeghe, CEO Mannaert en bestuurder Boone op blitzbezoek. Vandaag wordt om 18 uur geoefend tegen Freiburg, de Duitse eersteklasser die de hele week in hetzelf­de hotel verblijft. (fbu)

Straftraining na zwakke oefenpot KV Mechelen



KV MECHELEN speelde gisteravond 4-4 gelijk tegen tweede amateurklasser Rupel Boom. Yannick Ferrera zag zijn ploeg zwakjes en ongeïnspireerd spelen en greep dan ook in. Vandaag waren de spelers normaal gezien vrij, maar hij laste een straftraining in. (ydb)

De Sutter sukkelt met achillespees

LOKEREN Tom De Sutter moest de voormiddagtraining vroeger staken, met lichte hinder aan de achillespees. Skulason (kuit) en Mingiedi (hamstrings) trainden nog niet mee en hervatten pas in België met de groep. Na de middag werd het (voet)padeltornooi volledig afgewerkt. Het ploegje van Ansah, Terki, Miric, Mingiedi en Straetman trok aan het kortste eind en moest dus een sketch voorbereiden. (dvd)

Zulte Waregem wacht op flankaanvaller

ZULTE WAREGEM Gisteren trainde Essevee opnieuw twee keer, vandaag staan de laatste twee trainingen van de stage gepland. Geen last van blessures, er werd goede trainingen, een uitstekende oefenmatch tegen Borussia Mönchengladbach en de twee nieuwelingen Gueye en Severin die zich goed integreren: “We zitten perfect op schema”, aldus een opgetogen trainer Francky Dury. Het blijft evenwel wachten op de nieuwe flankaanvaller. Dury weet wie hij wil, “ik kan alleen maar hopen dat het zo snel mogelijk in orde komt.” (fbu)

WESTERLO Trainer Jacky Mathijssen voorzag gisteren een ochtendloop en twee veldtrainingen. In de voormiddag kregen de spelers vooral matchvormen voor de kiezen, in de namiddag werd er voornamelijk op balbezit getraind.

Doelman Kristof Van Hout trainde niet mee, nadat hij dinsdag door zijn enkel was gegaan. Miletic en Heylen werkten nog apart, net als Annys. Vandaag wordt er maar één keer getraind, in de namiddag zijn de spelers vrij.(dvd)

KV Kortrijk traint vandaag weer op Belgische bodem. Gistermorgen werd er nog getraind in Mierlo en na de middag werd er als teambuildingsactiviteit aan ijskarting gedaan. (dvd)

KV KORTRIJK Het blijft wachten op Totovytsky, die nog steeds niet terug is door visumproblemen. Hervé Kage was gisteren al terug nadat de Congolees in laatste instantie toch niet mee mocht naar de Afrika Cup. Hij reisde niet meer naar Nederland, maar sluit vandaag weer aan bij de groep. (kv)

WAASLAND-BEVEREN Vandaag om 15 uur staat de oefenmatch tegen de Duitse tweedeklasser FC Aue Erzgebirge op het programma.

(dvd)