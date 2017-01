Topgolfer Rory McIlroy gaat trouwen (poging twee)

Rory McIlroy gaat in april volgend jaar trouwen, net na de Masters, volgens de Irish Daily Times. De gelukkige is Erica Stoll, met wie de topgolfer al enkele jaren een relatie heeft. De locatie is het prestigieuze Ashford Castle in Ierland, waar de twee al enkele keren nieuwjaarsavond vierden. Toeval of niet, maar Stoll lijkt een tikkeltje op de proftennisster Caroline Wozniacki. Hopelijk kent de love story niet een soortgelijke afloop, want enkele jaren geleden lag de trouw van McIlroy en Wozniacki vast, tot hij op het laatste nippertje het zaakje afblies.