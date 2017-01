3,62 miljoen euro: Vanden Borre hoeft nooit meer te werken

Gestopt met topvoetbal op zijn 29ste en 1,2 miljoen euro aan salaris laten staan: Anthony Vanden Borre moet er warmpjes in zitten. Dat blijkt: hij bezit momenteel 3,62 miljoen euro. Dat moet volstaan om voortaan zorgeloos te leven.

De ex-Rode Duivel is dus inderdaad ‘binnen’. Dat kan blijken uit een doorgedreven onderzoek naar zijn financiële situatie. Ludwig Verduyn, samensteller van de 200 Rijkste Belgen die voor ons voetbalmagazine Fan ook jaarlijks de vijftig rijkste voetbal-Belgen in kaart brengt, komt op een huidig eigen vermogen (roerend en onroerend goed) van 3,62 miljoen euro.

VDB heeft dat in eerste instantie vergaard als voetballer. Zijn salaris varieerde bij Anderlecht van 350.000 euro per jaar over 1.200 euro per maand naar 800.000 euro per jaar. In januari 2008 betaalde Fiorentina 3,8 miljoen euro voor de rechtsachter en sindsdien werd geen transferprijs meer betaald voor hem. Genua trok hem aan via een spelersruil en verhuurde hem aan Portsmouth. Naar Genk en Anderlecht kwam hij transfervrij.

Daardoor ook schommelde zijn loon tussen 2008 en 2013 tussen de 600 en 800.000 euro. Gecumuleerd komt dat op een vermogen van 3,62 miljoen euro.

Flat in Louizalaan

Vanden Borre vergaarde dit ‘pensioen’ niet alleen door te voetballen, maar zijn nevenactiviteiten waren officieel minder lucratief. Voor lucratieve sponsorcontracten was er weinig interesse. Het is wel bekend dat hij een aantal appartementen bezit in de buurt van Neerpede, maar blijkbaar verhuurt hij die in eigen naam – nergens wordt zijn naam teruggevonden in een vennootschapsvorm die in vastgoed handelt. Zelf woont hij in een (duur) appartement in de Brusselse Louizalaan.

Vanden Borre maakt wel deel uit van de vennootschap VBPCA, die staat voor van Vanden Borre Pascale Carine Anthony. Carine is zijn 47-jarige zus die onder die naam sinds 2009 in Laken een kindercrèche uitbaat. In 2011 kocht zij (wellicht met de financiële steun van Anthony) vennoot Pascale Kanam uit en sindsdien baat ze crèche Les Petits Explorateurs alleen uit. Het vermogen van die crèche stelt weinig voor.