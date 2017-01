Belfodil rond met Everton: Standard doet gouden zaak

De transfer van Ishak Belfodil naar Everton is voor 99,9 procent rond. De club van Rode Duivels Romelu Lukaku en Kevin Mirallas bereikte met Standard een akkoord over een transfersom van 12 miljoen euro. Voor de Algerijn, die gisteren nog meetrainde bij de Rouches, ligt in Engeland een contract voor 4,5 jaar klaar.

De transfer van Belfodil raakte eergisteren in een stroomversnelling. Nadat Everton eerder al had geïnformeerd, bracht het een openingsbod uit van zo’n tien miljoen euro. Standard ging niet meteen overstag en de onderhandelingen liepen voort. Uiteindelijk raakten de twee clubs het gisteren eens over een transfersom van zo’n 12 miljoen euro.

In Everton ligt voor Belfodil een contract voor 4,5 jaar klaar. In de komende 24 uur reist hij van het trainingskamp van de Rouches naar Engeland. Normaal gezien wordt de transfer vandaag officieel beklonken.

Standard boekt zo in amper vier maanden tijd een gigantische winst. De Algerijn werd op 1 september transfervrij binnengehaald nadat hij zichzelf had vrijgekocht bij Bani Yas uit de Verenigde Arabische Emiraten. Een zware financiële opoffering, want hij ging in Luik minder verdienen. “Ik wil hier mijn carrière herlanceren”, zei hij tijdens zijn presentatie. Belfodil had meteen een enorme impact op het spel van de Rouches. In 16 wedstrijden in de Jupiler Pro League scoorde hij 7 keer en gaf hij 5 assists.

Celta de Vigo en West Bromwich Albion toonden interesse, maar Everton reageerde het meest doortastend. Technisch directeur Steve Walsh wilde Belfodil er dolgraag bij. Walsh is sinds de zomer aan de slag bij de Toffees, die hem weghaalden bij Leicester City. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor de aanwerving van Riyad Mahrez.

Gewoon op training

Gisteren trainde Belfodil nog mee met de Rouches op het oefenkamp in Mijas. In opperbeste sfeer overigens. Of hoe Orlando Sa het al grappend zei tegen de aanwezige fotografen: “Neem maar snel een paar foto’s, want het zijn de laatste…”

Behalve Belfodil is er nog uitgaand transferverkeer bij de Luikenaars. Het contract van William Soares (31) werd in onderling overleg ontbonden. De Braziliaanse verdediger keert terug naar Beer Sheva in Israël. De huurverbintenis van Elderson Echiéjilé (28) wordt zo goed als zeker stopgezet. De Nigeriaan keert terug naar Monaco. Martin Remacle, een 19-jarige middenvelder van de beloften, staat dan weer dicht bij het Italiaanse Torino, terwijl het vertrek van Dino Arslanagic (24) naar Moeskroen gisteren werd geofficialiseerd.