Liverpool verliest eerste halve finale League Cup, Mignolet krijgt rust

Liverpool wacht op 25 januari nog een lastige opdracht als het zich wil plaatsen voor de finale van de League Cup. In Southampton verloren The Reds de eerste halve finale met 1-0.

Geen Belgen aan de aftrap bij Liverpool: in doel kreeg Mignolet rust en mocht Karius nog eens spelen, Divock Origi startte op de bank. The Red kwamen na 20 minuten op achterstand: Redmond strafte knullig verdedigen genadeloos af, Karius viel niets te verwijten: 1-0. Liverpool ging op zoek naar de gelijkmaker maar geraakte niet voorbij de rood-witte muur. Het was pompen of verzuipen voor de thuisploeg en in de 83e minuut gooide Klopp ook Origi in de strijd maar gescoord werd er niet meer.

In de andere halve finale won Manchester United zijn heenwedstrijd tegen Hull City op Old Trafford met 2-0, ondermeer dankzij een doelpunt van Fellaini.