Het werd toch nog even spannend voor Juventus in Coppa Italia

In de 1/8e finales van de Coppa Italia wurmde Juventus zich met de nodige moeite voorbij Atalanta. Dybala en Mandzukic scoorden voor de Oude Dame, de treffer van Konko maakte het nog even spannend maar was enkel voor de statistieken want een kwartier voor tijd kreeg de thuisploeg een strafschop en Pjanic zette die feilloos om: 3-1. Lath scoorde nog wel de 3-2 maar daar bleef het bij.