MSN loodst Barcelona met alweer drie goals naar kwartfinale Copa del Rey

FC Barcelona stoot door na de kwartfinales van de Copa del Rey na 3-1-winst tegen Athletic Bilbao. De drie goals kwamen (alweer) van MSN. Of in volgorde deze keer SNM.

Barcelona verscheen op zijn sterkst tegen Athletic Bilbao en dat was ook nodig want Barça had de heenwedstrijd verloren met 2-1. In de 35e minuut opende Suarez de score toen hij een voorzet van Neymar met een spectaculaire volley in doel verlengde. De Uruguayaan to scoorde zijn 100e goal voor Barcelona, en dat in amper 120 wedstrijden... Het was meteen ook de 300e goal voor MSN sinds Messi, Suarez en Neymar samen spelen.

Meteen na rust dikte de Braziliaan dat totaal meteen aan met een goal vanop de stip, een cadeautje van Messi omdat Neymar al een hele tijd droog stond. Barça op rozen maar dat was buiten Saborit gerekend, die de 2-1 scoorde in de 51e minuut.

De stand stond zo na twee wedstrijden in evenwicht, dus achtte Messi zijn tijd gekomen. De Argentijn scoorde de 3-1 op vrije trap met een heerlijk listig geplaatst balletje: zijn derde goal in 2017 alweer, zijn derde op vrije trap...