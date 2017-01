Meunier heeft basisplaats weer beet bij PSG en bekert voort

Thomas Meunier won met Paris Saint-Germain met 2-0 van Metz en stoot zo door naar de halve finales van de Franse Ligabeker.

Door het vertrek van zijn Ivoriaanse concurrent Serge Aurier naar de Afrika Cup, stond Thomas Meunier opnieuw in de basis bij Paris Saint-Germain tegen Metz in de kwartfinales van de Franse Ligabeker. Na 27 minuten was het centrale verdediger en aanvoerder Thiago Silva die de Parijzenaars op voorsprong bracht met een kopbal op een hoekschop van Angel Di Maria. In de tweede helft stelde de Braziliaan de zege veilig met zijn tweede doelpunt van de avond (72.), opnieuw met een kopbal op aangeven van Di Maria, waardoor PSG doorstoot naar de halve finales.