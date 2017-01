Vrouw uit Ieper dood teruggevonden op straat

Ieper - Een 35-jarige vrouw ­afkomstig van Ieper is dinsdagavond dood teruggevonden in Komen, net over de taalgrens. Carmen Garcia Ortega volgde die dag avondles Spaans in het centrum van het Waalse dorp. Om tien uur, een halfuurtje na het einde van haar les, vonden voorbijgangers haar ­levenloze ­lichaam in de straat. De vrouw was fel toegetakeld met verscheidene messteken.

Tot nu toe is onduidelijk wat Carmen overkomen is. Haar lichaam lag naast haar auto aan de straatkant. Opvallend: de sleutels van haar BMW Z1 hingen op het stuur.

Wellicht was de Ieperse, die sinds kort naar het buurdorpje ­Houthem verhuisd was, al ingestapt toen haar moordenaar haar benaderde. Maar van de dader is op dit moment niet het minste spoor. Het parket van Doornik staat voor een raadsel.

In de buurt heeft niemand iets gehoord of iets gezien. “Het was laat, ­onze rolluiken waren naar beneden”, zegt een buur. Carmens familie in Ieper en Wervik was gisteren te aangeslagen om te reageren.