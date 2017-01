Ouders Kim De Gelder tegen uitzending op VTM: “Wij willen dat ons leed vergeten wordt”

De ouders van Kim De Gelder verzetten zich tegen een geplande uitzending van ‘Kroongetuigen’ die de zaak van de babymoordenaar reconstrueert.

Vanavond start op VTM het vierde seizoen van De Kroongetuigen, het programma van Jeroen Wils dat ophefmakende moordzaken reconstrueert. De reeks begint met de zaak-Ronald Janssen.

Een van de volgende afleveringen is een reconstructie van de zaak-Kim De Gelder, rond de jongeman die op 23 januari 2009 een bloedbad aanrichtte in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Een week voordien had hij ook een bejaarde vrouw uit Vrasene vermoord.

Foto: Photo News

De uitzending zint de ouders van Kim De Gelder niet. Op hun vraag heeft Jaak Haentjens, advocaat van Kim De Gelder, een brief geschreven aan VTM om daarvan af te zien. “Zij zijn geschokt dat alles opnieuw wordt opgerakeld.”

Recht op vergetelheid

De ouders van Kim De Gelder hebben altijd de media geschuwd, maar op het assisenproces werd duidelijk dat ook zij gebroken zijn van verdriet. “De feiten hebben ook hen zeer diep gekwetst”, zegt Jaak Haentjens. “Zoals niemand ten volle het leed van ­directe slachtoffers weet te beleven, kan ook niemand ten volle begrijpen welk leed en menselijke schade de feiten bij de ouders en de directe familie van Kim De Gelder hebben teweeg­gebracht.”

Zijn ouders hebben altijd geloofd dat Kim De Gelder geestesziek was. Op zijn achttiende probeerden ze hem tevergeefs te laten colloqueren. “Wat hij gedaan heeft, is verschrikkelijk. Een mens begrijpt niet dat zijn kind zoiets zou kunnen doen”, sprak vader De Gelder op het proces.

Foto: Photo News

Vandaag blijven ze hun zoon één keer per week bezoeken in de gevangenis. “Al vallen die bezoeken hen enorm zwaar”, zegt Haentjens. Ook voor zijn broer en zus is het erg moeilijk om een leven op te bouwen. Zijn jongere broer Tim liet na het assisenproces in 2013 zelfs zijn familienaam veranderen, omdat die in de streek te veel emoties losmaakt. Bij sollicitaties werd hij steevast geweerd.

Publiek informeren

“Het assisenproces in 2013 was een keerpunt voor het gezin”, zegt Haentjens. “Ze hebben geprobeerd een bladzijde om te draaien. De uitzending zal opnieuw veel maatschappelijke beroering veroorzaken waarvan ook zij opnieuw het slachtoffer zullen zijn. Ze willen dat hun leed vergeten wordt.’

De advocaat van VTM reageerde met een brief dat de geplande uitzending toch zal worden vertoond. De programmamakers halen aan dat ze de medewerking hebben gekregen van het parket-generaal in Gent en dat ze als bedoeling hebben “het publiek te informeren over maatschappelijk ­relevante feiten”.

“Als ze de aflevering zien, zullen de ouders van Kim De Gelder begrijpen dat we hen met veel respect hebben behandeld”, zegt programmamaker Jeroen Wils. “We tonen dat ook zij slachtoffer zijn.”

Veiligheid in de cel

De ouders zijn ook bezorgd voor de gevolgen voor hun zoon in de gevangenis van Oudenaarde. “Hij leeft nog altijd onder een bijzonder veiligheids­regime, geïnspireerd op het vrijwaren van zijn veiligheid tegenover mede­gedetineerden.”

De advocaat heeft dinsdag opnieuw een brief gestuurd naar VTM om de uitzending tegen te houden. Anders overweegt hij verdere juridische stappen.