Belg meegesleurd door modderstroom in Argentinië

Bij een aard­verschuiving in ­Argentinië zijn minstens twee personen om het leven gekomen. Een van hen is de 73-jarige Belg Willy Strauven.

De man verblijft in de streek en was woensdagmiddag onderweg in een busje toen het noodlot toesloeg in de buurt van ­Barcéna, een ­Argentijns dorpje in de noordelijke provincie Jujuy. Het Chevroletbusje werd meegesleurd door een modderstroom en stenen. Twee inzittenden overleefden het niet: onze landgenoot en een vrouw die nog niet ­geïdentificeerd kon worden.

Het nieuws is ­bevestigd door de Argentijnse minister van Veiligheid, Ekel Meyer. “De familie is op de hoogte gebracht”, zegt Michaël ­Mareel van Buitenlandse Zaken.