Brandweerman helpt baby ter wereld in rijdende ambulance: “Plots had ik die baby in mijn handen”

Genk - In Genk heeft een ambulancier van de brandweer zonder enige bijstand een baby op de wereld geholpen terwijl de ambulance onderweg was naar het ziekenhuis.

“Het werd al snel duidelijk dat de baby echt niet ging wachten tot we daar waren. Dan kan je alleen maar doen wat van je als hulpverlener verwacht wordt”, zegt ambulancier Noël Vrancken. “En plots had ik dat kind in mijn handen. In de vruchtzak nog wel want het water was niet gebroken. Ik heb dan maar zelf het vlies gebroken. De navelstreng heb ik niet doorgeknipt. Dat heb ik overgelaten aan de artsen die ons stonden op te wachten aan de spoedgevallendienst van campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg.”

Of het kindje de naam krijgt van de ambulancier is nog niet duidelijk.