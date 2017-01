Lionel Messi scoort al voor derde match op rij lekkere vrije trap

Drie wedstrijden heeft Lionel Messi tot dusver betwist met Barcelona in het nieuwe jaar, en in élke match scoorde de Argentijn een vrije trap. Verleden week was er al het doelpunt in de heenmatch van de achtste finale van de Copa del Rey tegen Athletic de Bilbao, afgelopen zondag was er de haarfijne trap in de kruising op bezoek bij Villarreal en nu heeft ‘de Vlo’ ook in de terugmatch tegen Athletic gescoord uit vrije trap. Dit keer schilderde Messi de bal naast de muur via de paal in doel.

Barcelona heeft zich woensdag voor de kwartfinales van de Copa del Rey geplaatst. Dat gebeurde niet zonder moeite. De landskampioen en bekerhouder had tegen Athletic Bilbao een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken. In het eigen Camp Nou trokken de Catalanen met 3-1 het laken naar zich toe. Bij de rust stonden ze 1-0 voor.

Luis Suarez opende de score in de 36e minuut met een knappe volley, goed voor zijn 100e doelpunt voor Barcelona. De Uruguayaan, in 2014 voor 80 miljoen euro overgenomen van Liverpool, speelde inmiddels 120 wedstrijden voor Barcelona. Toevallig bracht zijn acrobatische volley, op assist van Neymar, ook de 300 goal voor “MSN” op. De andere leden van dat aanvallerstrio lieten zich evenmin onbetuigd. In de 47e minuut scoorde Neymar vanop de penaltystip de 2-0 en dertien minuten voor tijd bezorgde Lionel Messi zijn team de kwalificatie met een fraaie vrije trap. Tussendoor had Enric Saborit de 2-1 aansluitingstreffer gescoord. Sinds Messi en Neymar met Suarez verenigd werden, zit Neymar aan 77 goals en Messi al aan 125.

Messi scoorde op een week tijd in een derde wedstrijd op rij uit een vrije trap. Hij deed dat vorige week donderdag ook al in de heenwedstrijd en zondag in de competitiewedstrijd tegen Villarreal (1-1). In zijn carrière zit hij aan 31 doelpunten uit een vrije trap.