Bekend model reageert gevat op haattweets

Een jongeman die Cara Delevingne een hatelijke opmerking gaf op Twitter kwam daar niet zomaar mee weg. Toen hij haar aanraadde eindelijk eens een echte job te zoeken en niet eindeloos op haar vergankelijke looks te teren, gaf ze hem meteen lik op stuk.

Terwijl heel wat celebrities liever niet ingaan op hatelijke reacties op sociale media, liet het (voormalige) model Cara Delevingne meteen zien dat zij niet zomaar achteloos toekijkt wanneer ze aangevallen wordt. Via een tweet liet ze haar volgers enkele dagen terug weten dat ze heel zenuwachtig was voor wat ze zou gaan doen, waarop een jongeman met de volgende reactie kwam: "Hopelijk een interview voor een echte job. Je looks zullen vervagen, Cara. Je kan niet op je wenkbrauwen blijven teren."

De reactie van Cara was als volgt: "Je zal spijt hebben van je uitspraak. Ik probeer echt iets goed te doen. Dit heeft niets met mijn looks te maken. Jij bent gewoon een zielige man die anderen neerhaalt om zelf aandacht te krijgen op Twitter en die denkt dat looks het belangrijkste zijn. Probeer zelf iets voor de wereld te doen. Punt."

Na de hele heisa zou blijken dat Cara op weg was naar Uganda waar ze zich een week lang met vluchtelingenwerk zou bezighouden. Op Twitter postte ze ondertussen al meerdere foto's van bezoekjes aan vluchtelingenkampen.