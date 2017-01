Vannacht enkele centimeters droge sneeuw op komst

Het KMI waarschuwt voor sneeuw en smeltende sneeuw in de nacht van donderdag op vrijdag. Vooral in het oosten van het land zou de sneeuw zich kunnen ophopen door de felle wind.

Donderdagavond en -nacht wordt ten zuiden van Samber en Maas al sneeuw verwacht. De rest van het land krijgt eerst smeltende sneeuw te verwerken die later overgaat in droge sneeuw. Op het einde van de nacht zou er zo een sneeuwlaag tot drie centimeter mogelijk zijn in Laag- en Midden-België, en mogelijk tien centimeter of meer in Hoog-België.

De sneeuw zou, zeker in Vlaanderen, wel relatief snel weer afsmelten. Maar niet getreurd, volgens de kaarten van WindyTV zou er de komende dagen nog meer kans zijn op sneeuw, tot zelfs twintig centimeter in Vlaanderen. Al moet daar wel bij gezegd worden dat de kaart geen rekening houdt met smeltende of droge sneeuw. Aan tien centimeter smeltende sneeuw hou je uiteraard geen sneeuwtapijt over.