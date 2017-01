“Ramptoeristen blijf weg van superstorm Dieter”

In de loop van de middag wordt aan de kust een nieuwe evaluatie gemaakt in verband met de storm van vrijdag. “We roepen ramptoeristen nu al op om weg te blijven van stranden en dijken. De golven zullen dan wel spectaculair zijn, het is zeker niet ongevaarlijk. Surfen en kiten zijn overal verboden”, zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen.

De kustburgemeesters zijn al enkele dagen op de hoogte van het noodweer dat verwacht wordt. “Alle gemeentebesturen beschikken over een draaiboek waarin staat wat ze moeten doen bij dit soort toestanden en welke maatregelen ze moeten nemen. Wij verlenen bijstand en al het moet neem ik de coördinatie in handen”, zegt de gouverneur.

Hij zit deze middag opnieuw samen met alle betrokken veiligheidsdiensten. “Dan zullen we ook een nieuwe stand van zaken krijgen en weten we of de voorspellingen bevestigd of bijgestuurd worden”, zegt de Decaluwé.

Dat er gesproken wordt van de ergste storm in 50 jaarheeft te maken met een combinatie van springtij en de storm ‘Dieter’. Een lagedrukgebied bevindt zich momenteel boven de Noorse zee en trekt de komende dagen over Scandinavië. Het westen van Europa wordt daardoor belast met zeer krachtige noordwestenwinden die op zee hoge golven veroorzaken. Het nakende springtij - een tweewekelijks terugkerend fenomeen waar de waterstand bij hoogwater hoger is dan normaal - zal de hoogte en kracht van de golven versterken.

“Ze voorspellen dat het waterpeil nog 15 centimeter hoger zal staan dan tijdens de Sinterklaasstorm van december 2013. Een ernstige situatie dus met risico’s op wateroverlast”, zegt Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK)

Gouverneur Decaluwé Foto: BELGA

Vrijdag (hoogtij om 14 uur) wordt een waterpeil van 6,35 meter voorspeld en dreigt het water over de keringsmuren te lopen. Daarom zijn overal aan de kust en in Antwerpen, waar het Scheldepeil gevaarlijk hoog zal komen te staan, maatregelen genomen.

“Burgemeesters beslissen zelf welke maatregelen nodig zijn. Op sommige plaatsen zijn zandzakjes gelegd bijvoorbeeld. Alles wat een gevaar kan betekenen is extra verankerd of weggehaald”, klinkt het.

“Die woeste zee, dat levert spectaculaire beelden op en we weten uit ervaring dat er altijd waaghalzen zijn die dat van dichtbij willen bekijken. Toch vragen we iedereen uitdrukkelijk om weg te blijven van dijken en stranden omdat het gevaarlijk kan zijn. Kiten en surfen zijn sowieso verboden. We zullen onze reddingsdiensten nodig hebben voor andere zaken dan voor watersporters die door de storm in de problemen geraken naar de kant te halen”, zegt de gouverneur nog.

30.000 zandzakjes

De gouverneur van West-Vlaanderen heeft de Civiele Bescherming intussen opgeroepen in versterking van de West-Vlaamse brandweerzones om een grote hoeveelheid zandzakken te vullen en om dijken te versterken.

De Civiele Bescherming heeft 12.000 zandzakken voorzien voor Nieuwpoort en Oostende die het meeste risico lopen. Voor het overige is er een grote voorraad klaar voor het geval het effectief tot overstromingen zou komen.