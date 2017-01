Klopp onthult wat er op papier stond dat hij aan Liverpool-spelers gaf tijdens wedstrijd

Liverpool heeft woensdagavond met 1-0 verloren tegen Southampton in de heenwedstrijd van de halve finales van de League Cup. Nathan Redmond maakte in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. Liverpool had het knap lastig met de rood-witte muur, wat coach Jürgen Klopp ook probeerde. De Duitser gaf zelfs tijdens de wedstrijd een A4'tje aan Sturridge om bij te sturen. Op Twitter werd er meteen mee gelachen, Klopp onthulde nu wat er op dat papier stond.

Het blijft toch opvallend: bij een topclub als Liverpool wordt er elke dag ongetwijfeld uren aan tactiek besteed maar op het veld moet er toch nog worden bijgestuurd met een A4'tje.

Klopp werd er achteraf uiteraard op aangesproken en de Duitser onthulde ook wat er op het papier stond: "Gewoon, het nieuwe systeem. Hoe je het ook wilt noemen, 3-5-2. Lucas aan de achterkant, Emre in het centrum, twee vleugelspelers, twee spitsen. Ruimte voor Lallana en Coutinho. Dat is alles. Niet meer informatie maar het was genoeg. Misschien was het een beetje te laat. We gaven het papier toen het spel alweer bezig was dat was onze fout. Ik zou zeggen dat zeven of acht (van mijn spelers) meteen wisten hoe het zat. Roberto (Firmino) had wat meer tijd nodig (om het te begrijpen). Maar hij stond dicht genoeg bij ons. Dit soort dingen gebeuren."

Op Twitter werd er alvast duchtig mee gelachen en werden andere suggesties geopperd voor de inhoud van het A4'tje. De ene nog wat inventiever dan de andere.

Daniel Sturridge passing a note around his teammates. Very interesting... pic.twitter.com/MqlQlS4TYk — Paddy Power (@paddypower) January 11, 2017

The note Sturridge was given has been revealed ?????? pic.twitter.com/qRfcRu4HvR — LFC - Reds Fan™ (@RedsfansLFC) January 11, 2017

Apparently Sturridge's ma calls him Olivia pic.twitter.com/4pQhWkjg8g — ••••• (@Madlico) January 11, 2017

Sturridge showing everyone his doctors note to prove he actually was injured

