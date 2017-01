Nieuwe vriendin van Ronaldo stort zich nu ook op Twitter, eerste tweet gaat (uiteraard) over haar vriendje

Georgina Rodriguez trad maandag tijdens de FIFA “The Best” awards voor het eerst in de schijnwerpers als de nieuwe vriendin van Cristiano Ronaldo. De Spaanse schone is al sinds november samen met de Portugees maar trad nu pas uit de schaduw. Nu stortte ze zich ook op Twitter en haar eerste tweet ging (uiteraard) over haar bekend vriendje.

"Alle inspanningen hebben geloond. Zeer verdiend, Cristiano", tweette ze met een foto vanop het gala waarop Georgina Rodriguez wordt opgenomen in de clan-Ronaldo met ook nog zijn zoontje, mama en twee zussen.

De tweet werd meteen gedeeld door mama Dolores Aveiro, dus mogen we ervan uitgaan dat dit wel degelijk de officiële twitter-account is van Georgina Rodriguez.

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Bien merecido @Cristiano pic.twitter.com/DMjaMSCs2Q — Georgina Rodriguez (@GeorginaGuez) January 11, 2017

Met amper vier (re)tweets verzamelde Georgina op enkele uren tijd al meteen meer dan 700 volgers.