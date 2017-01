UEFA waarschuwt voor ontstaan van negen superclubs: “Niemand kan hen nog bijbenen”

De Europese voetbalbond UEFA heeft vandaag een zorgwekkend rapport vrijgegeven dat waarschuwt voor het ontstaan van een superelite in het topvoetbal. Negen clubs halen jaarlijks zoveel geld binnen en hebben werelwijd al zo’n grote fanbase ontwikkeld dat zij niet meer kunnen worden bijgebeend door de rest. Dat schrijft de Engelse krant The Daily Mail, die het rapport al kon inkijken.

De elite bestaat uit negen clubs. Vijf daarvan komen uit Engeland: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea en Liverpool. Dan zijn er uiteraard de Spaanse topclubs Barcelona en Real Madrid, terwijl er in Duitsland Bayern München en in Frankrijk Paris Saint-Germain zijn. “Dit zijn wereldmerken die over de hele wereld hun enorme supportersschare weten uit te buiten in nooit eerder geziene manieren”, aldus het rapport.

De negen teams zijn inmiddels zo machtig dat ze elk jaarlijks ruim 100 miljoen euro verdienen aan commerciële bonussen zoals club- en shirtsponsors. Ter vergelijking: de andere zevenhonderd Europese eersteklassers hebben een gemiddeld inkomen van nog niet eens een miljoen euro.

Hoe meer geld, hoe meer fans en omgekeerd

“De superclubs krijgen hoe langer hoe meer en hoe langer hoe duurdere sponsordeals”, stelt het rapport. “Door sociale media kunnen zij veel beter munt slaan uit hun wereldwijde fanbase. Die fanbase blijft ook maar groeien doordat de superclubs sterspelers in hun rangen hebben, op tour kunnen gaan in een ander continent en regelmatig meedoen aan de Champions League.” Het werkt dus in twee richtingen. De superclubs zetten gigantische middelen in om een wereldwijde fanbase aan te boren, wat hen meer sponsordeals en dus nog meer geld oplevert.

Dat de situatie zorgwekkend is, zegt ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, die opgevoerd wordt in het rapport. De Sloveen waarschuwt voor “dit type concentratie van sponsoring en commerciële inkomsten”.