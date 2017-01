Alleenstaande vader met terminale kanker zocht in de laatste maanden voor zijn dood nieuwe ouders voor zijn zoontje van vier

De Britse Nick Rose kreeg vorig jaar te horen dat hij kanker had. Toen zijn tumor ook nog eens begon te ontsteken, moest de behandeling stopgezet worden. De kanker woekerde verder in zijn lichaam. Afgelopen dinsdag werd de ziekte hem fataal, maar niet voordat hij een nieuwe familie gevonden had waar zijn zoontje bij terechtkon.

Negen maanden geleden voelde Nick Rose een zwelling op zijn sleutelbeen. De zwelling bleek een tumor te zijn die zich al snel naar zijn longen verspreidde. Toen de tumor ook nog eens ontstak, zag het er helemaal niet meer goed uit voor Nick.

Zijn behandeling moest stopgezet worden en Nick kreeg te horen dat hij terminaal was. In plaats van zich te bekommeren om zijn eigen pijn, werd het belangrijkste doel in zijn leven een nieuwe familie vinden voor zijn vierjarige zoontje Logan.

De moeder van Logan verliet de twee toen de jongen nog heel jong was. In de laatste maanden van het leven van Nick zorgde diens goede vriend Aaron Crompton voor Logan. “Niets kwam voor Logan. Alles was een grap, hij lachte met alles, zelfs de kanker”, vertelt Aaron. “Hij was zo’n goede man. Hij had eerder al kanker gehad, waarna er stukjes van zijn tong weggenomen waren.”

Un padre soltero con cáncer terminal pasa sus últimos días buscando una familia adoptiva para su hijo: Nick Rose, de 40 años, lo consiguió… pic.twitter.com/ifnrok00RB — Sandy Mejia (@1SandyMejia) January 12, 2017

“Hij woonde hier nog niet zo lang, maar hij was graag gezien. Ik kende hem eigenlijk nog maar 18 maanden. In het begin was hij nog vrolijk en probeerde hij andere mensen op te vrolijken, aan het einde had hij te veel pijn. Maar Logan was zijn leven.”

Aarons zus Amy richtte een crowdfundingsactieop om de begrafenis van Nick te betalen. “Nick probeerde zo lang mogelijk sterk te blijven voor zijn zoon, hij heeft zelfs geregeld dat hij naar een pleeggezin kon na zijn dood.”

Hoewel hij de begrafenis grotendeels geregeld had, was er geen geld opzij gezet om de begrafenis te betalen. Ook de zus van Nick kon het geld maar moeilijk bij elkaar krijgen, wat de beslissing voor een crowdfundingsactie inspireerde. Wat er overblijft van het ingezamelde geld zal naar de zorg voor Logan gaan.