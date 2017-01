Lierse kan niet winnen en verliest leidersplaats aan Antwerp

Lierse is zondagavond op de achtste speeldag van de tweede periode in de Proximus League op een 0-0 gelijkspel blijven steken bij Union. Hierdoor komt Antwerp, dat zondagnamiddag met 0-1 won bij Cercle Brugge, alleen aan de leiding in de tweede periode.

De wedstrijd werd gespeeld in het Koning Boudewijnstadion dat maar voor de helft sneeuwvrij was gemaakt. In een gelijkopgaande partij kwam noch Union noch Lierse tot scoren. Vooral voor de bezoekers was dat een tegenvaller. Zij zouden bij een driepunter alleen op kop komen.



De wedstrijd startte matig met veel balbezit voor Union, maar geen doelgevaar. Een eerste echte grote kans was er pas in de 40ste minuut voor Lierse. Masika bediende Joachim voor doel, die met een hakje achter het steunbeen net niet kon binnentikken. Union reageerde met nog twee scherpe aanvallen, maar bracht doelman Vanhamel niet in de problemen.

In de tweede helft konden beide ploegen meer dreigen. De snelle Masika en Joachim kregen kansen om te scoren, en aan de overkant was het uitkijken voor Da Silva en Aguemon. Grote kansen kwamen er echter niet, en dus was de 0-0 een logische eindstand.