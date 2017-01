Selena Gomez kust innig met bekende zanger

De Amerikaanse popzangeres Selena Gomez (24) zou opnieuw verliefd zijn: ze is kussend gezien met de Canadese zanger Abel Makkonen Tesfaye (26), beter bekend als The Weeknd. Dat bewijst entertainmentsite TMZ met enkele foto’s.

Selena, die onlangs een depressie overwon, en Abel werden dinsdagavond samen gezien toen ze het restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica verlieten. Dat is een plaats waar beroemdheden volgens de internationale pers gaan eten als ze willen opgemerkt worden door de paparazzi. Ooggetuigen zeggen dat de twee hun handen niet van elkaar konden afhouden en dat er werd gekust. Dat is ook te zien op de foto’s van TMZ.

The Weeknd and Selena Gomez were spotted together ?? pic.twitter.com/RnhJznRAK9 — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) 11 januari 2017

Later die avond deed een andere bron zijn verhaal aan People Magazine. “Ze hadden een romantische tête-à-tête. Ze bestelden pasta en deelden de maaltijd. Selena keek heel verliefd en lachte constant. Ze verlieten de zaak hand in hand. Hun relatie is heel pril en momenteel nog niet serieus”, klinkt het.

Voor Selena Gomez is het niet haar eerste Canadese vriendje. Zij had eerder een relatie met Justin Bieber. Abel heeft ook een beroemde ex-vriendin: Bella Hadid . De relatie met het topmodel is zelfs nog maar twee maanden voorbij. Als dat maar geen problemen veroorzaakt binnen de groep vriendinnen van Taylor Swift, waar zowel Selena als Bella deel van uitmaken.

Foto: Photo News

Beeld: Selena Gomez en The Weeknd tijdens de Victoria's Secret Show in 2015.

Sommige mensen twijfelen of de twee echt een koppel vormen en sluiten een stunt niet uit omdat ze net voor dat restaurant kozen en wisten dat ze in het nieuws zouden komen. Misschien willen ze zichzelf wat in de schijnwerpers werken omdat ze muzikale plannen hebben samen. Ook de ‘relatie’ van Jennifer Lopez en Drake wordt om die reden op de korrel genomen. Hun innige band is volgens velen alleen maar promo voor nieuwe muziek.