Coach Crystal Palace: “Benteke is niet te koop”

Crystal Palace-manager Sam Allardyce heeft donderdag op een persconferentie uitgesloten dat spits Christian Benteke verkocht zou worden. De Rode Duivel wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar China, maar “Christian is niet te koop”, verklaarde Allardyce.

“Tenzij de voorzitter er anders over denkt, ben ik er zeker van dat Christian ook op het einde van de transferperiode nog bij ons zit”, legde Allardyce uit. “Christian scoorde al acht keer en speelt een belangrijke rol in ons team. We moeten hem wel beter aanspelen, zowel in de lucht als in de voet. Zo halen we nog meer uit zijn kwaliteiten. Als hij de bal kan bijhouden, kan hij ons team doen opschuiven.”

Crystal Palace staat momenteel zeventiende in de Premier League, met slechts één punt meer dan Sunderland, dat op de eerste degradatieplaats staat. Ook Benteke scoorde al vijf matchen op rij niet meer. “Iedereen moet beter spelen op dit moment”, aldus Allardyce. “Het gaat niet enkel om Christian, maar om het hele team.”

Allardyce gaf ten slotte nog mee dat het niet de aanval is, maar wel de verdediging die hem zorgen baart. “Mijn prioriteit is om die zone te versterken in deze transferperiode.”

Allardyce volgde eind september het ontslagen clubicoon Alan Pardew op. Zelf werd Allardyce eind september, nauwelijks twee maanden na zijn aanstelling, ontslagen als bondscoach van Engeland. Allardyce had zich tegenover undercoverjournalisten van The Daily Telegraph bereid getoond de transferregels van de FA te omzeilen voor zo’n 400.000 pond.