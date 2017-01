Belgische clubs moeten zestien spelers missen voor de Afrika Cup, Duitse clubs missen dertien spelers

In de Gabonese hoofdstad Libreville wordt zaterdagnamiddag (16u) de 31e editie van de Afrika Cup op gang gefloten met een duel tussen thuisland Gabon en Guinee-Bissau. Tussen 14 januari en 5 februari strijden de zestien gekwalificeerde landen om de opvolger van Ivoorkust te worden en de titel van Afrikaanse kampioen de komende twee jaar te dragen.

Traditioneel is er in Europa weer een exodus gestart van Afrikaanse spelers die werden opgeroepen om de kleuren van hun land te verdedigen. Zo moeten heel wat clubs uit de topcompetities hun winterstage of de competitiehervatting zonder een of meerdere van hun sterkhouders afwerken.

Ook de Jupiler Pro League ontsnapt er niet aan. Vooral RSC Anderlecht en Standard moeten de komende weken enkele spelers missen. Paars-wit startte de voorbereiding op de tweede seizoenshelft zonder de Ghanees Frank Acheampong, zijn Algerijnse aanvoerder Sofiane Hanni en zijn Senegalese sterkhouder achterin Kara Mbodji. Dat zijn drie basispionnen in de selectie van coach René Weiler. Standard ziet de Kameroener Collins Fai, de Togolees Matthieu Dossevi en de Oegandees Farouk Miya vertrekken. Bij AA Gent zit spits Kalifa Coulibaly in de selectie van Mali, in totaal reizen er zestien spelers uit de Belgische eerste en tweede klasse naar Afrika af.

Frank Acheampong Foto: BELGA

Sofiane Hanni Foto: Photo News

Kara Mbodji Foto: BELGA

Collins Fai Foto: BELGA

Matthieu Dossevi Foto: Photo News

Farouk Miya Foto: Photo News

Kalifa Coulibaly Foto: BELGA

In Duitsland vertrokken er in totaal dertien spelers uit de eerste en tweede Bundesliga. Borussia Dortmund zal het tweede deel van de Bundesliga aanvatten zonder zijn Gabonese aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang, met zestien doelpunten momenteel topschutter in de hoogste afdeling. Middenmoter Schalke 04 zag de Algerijn Nabil Bentaleb en de Ghanezen Abdul Rahman Baba en Bernard Tekpetey vertrekken. De Kameroener Eric Maxim Choupo-Mouting liet de oproepingsbrief van Hugo Broos dan weer links liggen en verkoos ter beschikking van de ‘Königsblauen’ te blijven. Hertha Berlijn moet het een tijdlang stellen zonder zijn Ivoriaanse aanvaller Salomon Kalou.

Pierre-Emerick Aubameyang Foto: AFP

Nabil Bentaleb Foto: AFP

Abdul Rahman Baba Foto: Photo News

Bernard Tekpetey Foto: Photo News

Salomon Kalou Foto: Photo News

Bij de Big Six in de Engelse Premier League ondervinden enkel Liverpool en Manchester United enige hinder van de Afrika Cup. Bij het Liverpool van Simon Mignolet en Divock Origi zien ze winger Sadio Mané vertrekken, United moet verdediger Eric Bailly aan Ivoorkust afstaan. Regerend kampioen Leicester City krijgt het een pak zwaarder te verduren door de afwezigheid van aanvaller Islam Slimani en Riyad Mahrez, vorig seizoen nog Speler van het Jaar in Engeland. Zij werden beiden opgeroepen door de Algerijnse bondscoach Georges Leekens. Bij Crystal Palace moet Christian Benteke zijn Ivoriaanse aanvalsmaatje Wilfried Zaha en de Malinese middenvelder Bakary Sako missen. Rode lantaarn Hull zag Dieumerci Mbokani (ex-Anderlecht en -Standard) naar Congo afreizen.

Sadio Mané Foto: Photo News

Eric Bailly Foto: EPA

Riyad Mahrez Foto: AFP

Islam Slimani en Riyad Mahrez Foto: AFP

Wilfried Zaha Foto: AFP

Bakary Sako (links) Foto: AFP

Dieumerci Mbokani (links) Foto: REUTERS

Uit Spanje vertrokken er een twintigtal spelers richting Afrika, onder wie er tien in de Primera Division aan de slag zijn. De topploegen blijven echter ongeschonden, de meest opvallende naam is die van ex-Luikenaar Mehdi Carcela, die met Granada tegen de degradatie vecht en op de Afrika Cup de Marokkaanse kleuren verdedigt.

Mehdi Carcela Foto: AFP

In de Italiaanse Serie A zet het AS Roma van Radja Nainggolan de achtervolging op leider Juventus in zonder zijn Egyptische winger Mohamed Salah. Napoli ziet met de Senegalees Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en de Algerijn Faouzi Ghoulam twee verdedigers vertrekken.

Mohamed Salah Foto: Photo News

Kalidou Koulibaly Foto: Photo News

Faouzi Ghoulam Foto: AFP

In de Franse Ligue 1 tot slot werd voormalig Bruggeling Nabil Dirar (AS Monaco) opgeroepen voor Marokko en ziet Thomas Meunier bij PSG met de Ivoriaan Serge Aurier zijn belangrijkste concurrent voor een stek op de rechtsback naar de Afrika Cup vertrekken.

Nabil Dirar Foto: Photo News