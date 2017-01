Deze renners zijn in 2017 niet meer te zien in het profpeloton

Maandagnacht wordt het wegseizoen met de Tour Down Under op gang geschoten. Maar dat zal zonder toppers als Fabian Cancellara, Bradley Wiggins, Joaquim Rodriguez, Johan Vansummeren of Gianni Meersman gebeuren. Zij zijn één van de vele renners die in 2016 (al dan niet gewild) voorgoed de remmen dichtknepen. Een overzicht van de namen waar je dus niet meer naar op zoek kan gaan in het profpeloton.

“Ciao Fabian”

Fabian Cancellara trok in 2016 een streep onder zijn rijkgevulde carrière als renner en deed dat met stijl. De 35-jarige Zwitser begon met een heroïsche zege in Strade Bianche maar in de Vlaamse klassiekers was het net niet en in de Tour de France reed hij voor zijn doen anoniem rond. Maar Cancellara had een doel voor ogen: de Olympische Spelen. Met de gouden medaille in de tijdrit nam hij afscheid in schoonheid.

Een afscheid dat in het Gentse Kuipje nog een leuk vervolg kreeg op “Ciao Fabian”, waar ook het Vlaamse publiek afscheid nam van hun favoriete Zwitser wiens palmares doet duizelen met zeges in de klassiekers Ronde van Vlaanderen (2010, 2013, 2014), Parijs-Roubaix (2006, 2010, 2013), Milaan-Sanremo (2008), E3 Harelbeke (2010, 2011, 2013) en Strade Bianche (2008, 2012, 2016). Maar ook ritzeges en de gele trui in de Ronde van Frankrijk, eindzeges in de Ronde van Zwitserland (2009) en Tirreno-Adriatico (2008), vier keer wereldkampioen tijdrijden (2006, 2007, 2009, 2010) en twee olympische titels (2008, 2016).

“Bye Wiggo”

Datzelfde Gentse Kuipje zou ook het afscheidsdecor worden van een andere levende legende op de fiets: Bradley Wiggins. Toen de Brit er samen met Mark Cavendish er de Gentse Zesdaagse won, was het afscheid nog niet zeker maar tussen kerst en Nieuw zegde de 36-jarige Sir Bradley Wiggins de wielersport vaarwel. Wiggo was al een fenomeen op de piste maar werd pas echt een wereldster toen hij in 2012 als eerste Brit ooit de Tour de France won. Met dank aan zijn ijzersterke tijdrijderscapaciteiten.

Dat bleek ook een maand later toen hij in het eigen Londen olympisch goud won in de individuele tijdrit. In 2014 zou hij ook zijn enige wereldtitel tijdrijden pakken. Vorig jaar zette Wiggins het werelduurrecord op 54.526km, waanzinnig. Op het palmares van Wiggins prijken ook verschillende nationale titels, het eindklassement van de Dauphiné en Parijs-Nice. In 2016 schitterde hij op de Olympische Spelen door zijn vijfde olympische gouden medaille (zijn achtste in totaal) te pakken. Het afscheid verliep echter in mineur want de voorbije maanden gonsde het van de dopinginsinuaties rond de Brit.

Het hart wil niet mee

Op 29 juni kondigde een emotionele Johan Vansummeren zijn afscheid aan. In februari raakte bekend dat de 35-jarige Limburger met hartproblemen kampte, dat kwam aan het licht tijdens de ploegstage met AG2R-La Mondiale begin januari. De ervaren luxeknecht probeerde het nog wel maar moest in februari afstappen in de Ronde van Oman. Hij onderging nog een batterij testen maar het verdict was hard: topsport was niet meer gezond.

Vansummeren was een gerespecteerd renner in het peloton. In 2002 begon hij als stagiair bij Domo-Farm Frites en vanaf 2005 reed hij vijf jaar in het shirt van Lotto. In 2009 verkaste hij naar Garmin en sinds 2015 reed hij voor AG2R. “Summie” of “de lange van Lommel” beleefde op 10 april 2011 zijn gloriedag toen hij Parijs-Roubaix won, zijn grootste overwinning. Meteen na de finish en voor het oog van de camera vroeg hij zijn vriendin Jasmine Vangrieken ten huwelijk. Een beeld dat elke wielerliefhebber nooit zal vergeten...

Het hart wil niet mee (2)

Ook Gianni Meersman moest zijn wielercarrière in 2016 noodgedwongen beëindigen. Bij medisch routineonderzoek werden bij de 31-jarige West-Vlaming hartritmestoornissen en littekenweefsel op het hart ontdekt. Nader onderzoek wees uit dat het een acuut gevaar voor zijn gezondheid zou betekenen, als hij zijn sport op hoog niveau zou blijven beoefenen.

Meersman startte zijn profcarrière in 2007 bij Discovery Channel. Daarna verdedigde hij de kleuren van FDJ (2008-2011), Lotto-Belisol (2012) en Etixx - Quick-Step (2013-2016). In 2017 zou hij voor het Franse Fortuneo-Vital Concept rijden. Als snelle man won hij onder meer de Hanzame Classic (1.1) en de Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.1) en boekte hij ritzeges in de Ronde van Romandië (WT), de Ronde van Catalonië (WT) en de Ronde van Wallonië (2.BC). Dit jaar bracht hij nog twee etappes in de Ronde van Spanje op zijn palmares.

Het hart wil niet mee (3)

Maar niet alleen in België kampten renners met hartproblemen. Michael Rogers ging in april met onmiddellijke ingang met pensioen nadat de 36-jarige Australiër sukkelde met een hartkwaal. De 36-jarige wegkapitein in de ploeg van Alberto Contador en Peter Sagan bij Tinkoff startte begin februari nog wel in de Dubai Tour, maar reed er amper twee ritten. Rogers werd wereldkampioen tijdrijden in 2003, 2004 en 2005: hij is de enige renner die er ooit in slaagde om drie keer op rij de regenboogtrui te veroveren. Hij heeft ook de Tour Down Under, de Ronde van België, de Ruta del Sol en de Ronde van Californië op zijn palmares.

In 2013 testte hij positief op clenbuterol, maar hij werd vrijgesproken omdat het te wijten was aan het eten van besmet voedsel in China. Na zijn vrijspraak maakte Rogers in 2014 een comeback om U tegen te zeggen. Hij won twee prestigieuze etappes in de Giro (onder meer op de Zoncolan) en sloeg na het uitvallen van Contador ook zijn slag in de eerste Pyreneeënrit van de Tour de France.

Soap komt dan toch ten einde

Joaquim Rodriguez kondigde tijdens de Tour de France in tranen aan dat hij er na het seizoen op 37-jarige leeftijd mee zou stoppen. Groot was dan ook de verbazing toen “purito” door de nieuwe Bahreinse wielerploeg Bahrein-Merida werd voorgesteld als één van de uithangborden. De Spanjaard kwam in december echter terug op die beslissing en zal in 2017 enkel fungeren als technisch raadgever.

Rodriguez boekte in 2016 geen enkele overwinning, iets wat hem sinds 2005 niet meer overkomen was. In de Ronde van Frankrijk eindigde hij in 2013 als derde in het algemene klassement en ook in de Vuelta en de Giro behaalde hij meerdere ereplaatsen. In totaal behaalde hij veertien etappezeges in de drie grote rondes. Ook in het klassieke werk kon Rodriguez uitpakken met knappe resultaten. Zo won hij twee keer de Ronde van Lombardije (in 2012 en 2013) en één keer de Waalse Pijl in 2012. Drie keer sloot hij het seizoen als nummer een van de wereld af.

De broer van...

Nadat Andy Schleck al in 2014 moest stoppen wegens kniepijn, hield ook Fränk Schleck in 2016 het voor bekeken. Fränk Schleck beschouwt zijn derde plaats in de Ronde van Frankrijk van 2011 als hoogtepunt van zijn loopbaan. Hij stond toen op het podium in Parijs naast zijn broer Andy, die tweede werd achter Cadel Evans.

De oudste van de broers stond vaak (vrijwillig) in de schaduw van Andy maar won in 2006 wel de Amstel Gold Race en schreef ook de Ronde van Luxemburg (2009) en Ronde van Zwitserland (2010) op zijn naam. Daarnaast won de smalle klimmer twee Touretappes (2006 en 2009) en een Vueltarit in 2015. De enige smet op zijn carrière was een dopingschorsing van één jaar nadat hij in de Tour van 2012 positief had getest op Xipamide.

De verrassende Giro-winnaar

Ryder Hesjedal zette na achttien seizoenen definitief een punt achter zijn carrière. Hesjedal reed nog maar sinds dit jaar voor Trek-Segafredo, voordien was hij acht seizoenen aan de slag bij Garmin. De 35-jarige Canadees startte eind jaren negentig zijn carrière in het mountainbike, maar maakte na enkele jaren de overstap naar het wielrennen op de weg.

Zijn grootste zege boekte hij in 2012 met eindwinst in de Giro. Daarnaast won hij ook nog ritten in de Ronde van Spanje (2009 en 2014), werd hij tweede in de Amstel Gold Race van 2010 en datzelfde jaar finishte hij op de vijfde plaats in de Tour.

De verrassende Sanremo-winnaar

Matthew Goss voelde tijdens het fietsen in 2016 naar eigen zeggen niet meer dezelfde drive als voordien en de wielersport is te hard en competitief om te beoefenen zonder gebetenheid. Zijn grootste succes behaalde de 29-jarige Australiër in 2011, toen hij als eerste Australische renner Milaan-Sanremo won.

Naast die triomf won hij in zijn carrière Parijs-Brussel en eindigde hij op het podium in Kuurne-Brussels-Kuurne (3e in 2008) en Gent-Wevelgem (3e in 2009). Ook behaalde de Australiër etappeoverwinningen in de Giro d’Italia, de GP Plouay, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en The Tour Down Under.

De veteraan

De dertiende plaats in de Vuelta was het laatste kunstje van Jean-Christophe Péraud. De 39-jarige Fransman, die in 2008 in Peking nog olympisch zilver pakte in het mountainbike, kende een van zijn grootste successen op de weg in 2014, toen hij in de Ronde van Frankrijk op 37-jarige leeftijd als tweede eindigde achter de Italiaan Vincenzo Nibali.

In 2009 werd hij Frans kampioen tijdrijden.

Held tegen wil en dank

Johnny Hoogerland beëindigde op 33-jarige leeftijd zijn carrière als profrenner. In 2013 werd hij Nederlands kampioen in Kerkrade en hij stond zeven keer aan de start van een grote ronde. Het meest gedenkwaardig was zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk in 2011.

In dat jaar veroverde de Nederlander de bolletjestrui, maar die bracht hem geen geluk. Door een bizarre aanrijding in de negende etappe belandde hij in de prikkeldraad. Ondanks zware verwondingen reed hij de rit uit en bleef hij nog drie dagen in de bergtrui. Met 33 hechtingen in zijn lijf weigerde Hoogerland op te geven en haalde hij Parijs. Hij kreeg zo een heuse heldenstatus maar de bijnaam Johnny Prikkeldraad zou hij tot zijn spijt nooit meer kwijt geraken.

Depressie

Lieuwe Westra kondigde vorige week verrassend zijn afscheid aan. De 34-jarige Nederlander had nochtans pas voor Wanty-Groupe Gobert getekend maar gaf openlijk aan de opofferingen als profwielrenner niet meer aan te kunnen. Westra kampt met een depressie, mede door twee rechtszaken na een conflict met een voormalig zakenpartner en met zijn vroegere manager André Boskamp.

De 34-jarige Westra stond vooral bekend als een stevige hardrijder. Hij werd twee keer Nederlands kampioen tijdrijden en won etappes in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Dauphiné. In 2012 won hij ei zo na Parijs-Nice maar de afgelopen jaren reed Westra in dienst van Astana en speelde hij een belangrijke rol in de Tourzege van Vincenzo Nibali in 2014.

Op wandel

Nog een Nederlander die in 2016 de remmen dicht kneep was Maarten Tjallingii. De 38-jarige renner van LottoNL-Jumbo nam tijdens de slotetappe in de Ster ZLM Toer voor eigen publiek afscheid in zijn allerlaatste profwedstrijd. De hardrijder kwam al wandelend over de streep en viel in de armen van zijn gezin.

Hij boekte in zijn debuutjaar (2006) het grootste succes uit zijn carrière door een etappe en het eindklassement van de Ronde van België te winnen. Tjallingii mocht in 2011 met winnaar Johan Vansummeren en runner-up Fabian Cancellara als derde mee op het podium van Parijs-Roubaix. Tjallingii vertoefde in totaal twaalf jaar lang in het peloton. De Nederlandse kasseivreter koerste in 2008 één jaarrtje voor Silence-Lotto.

“Bedankt!”

Gert Dockx ten slotte hing op nauwelijks 28-jarige leeftijd de fiets aan de haak na een profcarrière van acht seizoenen. Dockx liep afgelopen seizoen tijdens een val in Nokere Koerse nog een spaakbeenbreuk op, een maand eerder werd hij met Thomas De Gendt op training in Spanje aangereden.

Dockx zag zijn aflopend contract bij Lotto-Soudal niet verlengd worden maar nam afscheid zonder rancune: “Ondanks enkele tegenslagen, nemen de mooie herinneringen de bovenhand. Graag zou ik een dankwoordje willen uitbrengen aan de ploegen waarvoor ik heb gereden maar vooral aan de mensen die dag in en dag uit voor je klaarstaan. Ploegleiders, verzorgers, mecaniciens, medische omkadering, enzovoort. Bedankt!”

Alfabetische lijst van renners die na 2016 op pensioen gingen:

Bobridge Jack (27, Aus, Trek Factory Racing)

Cancellara Fabian (35, Zwi, Trek-Segafredo)

Chavanel Sébastien (35, Fra, FDJ)

Cheng Ji (29, Chi, Giant-Alpecin)

Delfosse Florent (33, BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect)

Dockx Gert (28, BEL, Lotto-Soudal)

Dron Boris (28, BEL, Wanty Groupe Gobert)

Eijssen Yaninck (27, BEL, Crelan Vastgoedservice)

Fairly Caleb (29, VS, Giant-Alpecin)

Fischer Antonio (37, Bra, FDJ)

Gardeyn Gorik (36, BEL, Superano Ham-Isorex)

Gerdemann Linus (34, Dui, Stölting Service Group)

Ghyselinck Jan (28, BEL, Veranda’s Willems)

Goss Matthew (30, Aus, One Pro Cycling)

Gretsch Patrick (29, Dui, AG2R La Mondiale)

Hesjedal Ryder (36, Can, Trek-Segafredo)

Hoogerland Johnny (33, Ned, Roompot Oranje)

Huzarski Bartosz (36, Pol, Bora-Argon)

Kolobnev Alexander (35, Rus, Gazprom-Rusvelo)

Meersman Gianni (31, BEL, Etixx-Quick Step)

Meier Christian (31, Can, Orica-Bike Exchange)

Peraud Jean-Christophe (39, Fra, Ag2r La Mondiale)

Reus Kai (31, Ned, Veranda’s Willems)

Reyner Vicente (35, Spa, IAM)

Robert Frederique (27, BEL, Crelan Vastgoedservice)

Rodriguez Joaquim (37, Spa, Katusha)

Rogers Michael (36, Aus, Tinkoff)

Schleck Frank (36, Lux, Trek-Segafredo)

Sergent Jesse (28, N-Z, AG2R La Mondiale)

Tjalingii Maarten (39, Ned, Team LottoNL - jumbo)

Van Meirhaeghe Jef (24, BEL, Topsport Vlaanderen)

Vansummeren Johan (35, BEL, Ag2r La Mondiale)

Veelers Tom (32, Ned, Giant-Alpecin)

Velits Peter (31, Slov, BMC)

Voss Paul (30, Dui, Bora-Argon)

Wegmann Fabian (36, Dui, Stölting Service Group)

Westra Lieuwe (34, Ned, Astana)

Wiggins Bradley (36, Eng, Team Wiggins)

Wyss Marcel (30, Zwi, IAM)

Zandio Xabier (39, Spa, Team Sky)

Zaugg Oliver (35, Zwi, IAM)