Jonge mama overleden aan kanker na vervulling laatste wens

Heers - In december is ze nog met haar twee zoontjes naar Disneyland kunnen gaan en ook Kerst en Nieuwjaar heeft ze thuis kunnen vieren. Maar gisterenochtend is Tamara Driljeux (31) uit Heers overleden aan darmkanker. “Ze is rustig van ons heengegaan”, vertelt haar zus Eline. “Haar zoontjes hebben haar maandag voor de laatste keer gezien.”

Op 17 juni 2016 kreeg mama Tamara Driljeux (31) uit Opheers het zware verdict: darmkanker met uitzaaiingen. Een dik half jaar later, is ze er al niet meer. Tamara had nog één laatste wens: met haar zoontjes Eden (5) en Ethan (4) naar Disneyland in Parijs gaan. In oktober organiseerde haar familie een benefiet om die wens te verwezenlijken. “Op 17 en 18 december zijn we nog in Disneyland geweest met de kinderen”, zegt jongere zus Eline. “Daar heeft Tamara, ondanks de pijn, nog echt van genoten. Het was precies alsof ze toen al wist dat ze niet meer lang had. Na Disneyland is het snel achteruit gegaan. Op 22 december is ze nog naar de trouw van haar broer kunnen gaan en ook voor Kerst en Nieuwjaar is ze nog even naar huis kunnen komen. Voor de rest is ze in het ziekenhuis gebleven.”

Laatste keer

Na Nieuwjaar ging het allemaal snel. “Vorige vrijdag hebben de dokters gezegd dat ze niet meer lang had”, zegt Eline. “Ze sliep veel en had constant pijn. Ze lag aan de morfinepomp. Omdat Tamara heel onrustig was, hebben we maandag samen beslist om haar in een diepe slaap te brengen. Woensdagochtend is Tamara van ons heengegaan. Heel rustig. Mama, papa, de zussen, haar partner: we waren er allemaal bij. Het is precies alsof ze gewacht heeft, tot we er allemaal waren.”

Haar zoontjes zijn maandag nog bij haar geweest. Dat was de laatste keer dat ze hun mama gezien hebben. “Tamara wilde hen maandag zien”, zegt Eline. “Toen de kindjes er waren is ze twee minuten wakker geweest. Op dat moment zag ze er nog goed uit, heeft ze nog even met hen gepraat. Het is allemaal heel snel gegaan. Niemand wist toen dat het de laatste keer was, dat ze haar zouden zien… Woensdagochtend waren ze op school. Hun papa gaat straks vertellen dat hun mama overleden is.”

Met ‘Tamy’s Weg naar Genezing’ hield Tamara op Facebook een blog bij over haar zware strijd tegen kanker. Ze had één doel: genezen. Helaas heeft ze het niet gehaald. Tamara wordt op dinsdag 17 januari gecremeerd. Om 14 uur vindt er een afscheidsviering plaats in de aula van Begrafenissen Eraerts in Sint-Truiden. Groeten kan de avond voordien bij de begrafenisondernemer.