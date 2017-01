“En toen besefte ik dat ik al 15 jaar getrouwd was met een pedofiel”

Michelle en Peter hadden nog niet lang geleden hun vijftiende huwelijksverjaardag gevierd toen de politie plots aan de deur stond. Peter werd opgepakt wegens pedofilie. We zijn nu goed twee jaar later en Peter werd intussen tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Zijn vrouw Michelle getuigt voor het eerst.

De Britse Michelle Baxter (54) was al vijftien jaar getrouwd met Peter Yates (67) toen de agenten op 11 december 2014 aanbelden. Haar man werd opgepakt op verdenking van pedofilie. Michelle kon het niet geloven. Intussen weet ze beter.

Peter Yates werd onlangs schuldig bevonden aan 36 gevallen van kindermisbruik - waaronder zeven verkrachtingen - en werd veroordeeld tot levenslang. Tijdens de rechtszaak bleek dat hij jonge meisjes naar zijn huis lokte met snoepjes alvorens hen aan te randen.

Michelle Baxter is shocked to hear of paedophile husband Peter Yates' past https://t.co/mqk5eB7U9b pic.twitter.com/iNNlhGuVvC — Billy Bloke (@eBayDownUnder) 12 januari 2017

“Mij ook om de tuin geleid”

Al die tijd wist Michelle naar eigen zeggen van niets. Ze had er geen idee van dat haar man een pedofiel en verkrachter was, toch wordt ze er voortdurend mee geconfronteerd als ze over straat wandelt. Ze kan niet eens naar de winkel gaan zonder voortdurend nageroepen te worden. “Mensen moeten begrijpen dat ik er niets van wist. Hij leidde niet alleen zijn slachtoffers om de tuin, maar mij ook. Tot het bittere eind.”

Michelle Baxter, een voormalige verpleegkundige, ontmoette Yates toen ze naar Darwen (Lancashire) verhuisde in oktober 2000, kort nadat haar eerste huwelijk op de klippen gelopen was. Het klikte meteen tussen de twee hondenliefhebbers, die al na drie maanden trouwden.

Laster van ex

Al was er wel één klein probleempje. “Peter vertelde me dat hij in de jaren 90 ervan beschuldigd werd dat hij een pedofiel was”, aldus Baxter. “Volgens hem ging het echter om laster van zijn tweede vrouw en haar familie. Ze hadden alles verzonnen om geld los te krijgen. Omdat hij zo charmant en lief was tegen mij, geloofde ik hem. Hij was echt de perfecte gentleman.”

Yates bleef zijn echtgenote overladen met cadeautjes, gaande van nieuwe huisdieren tot luxueuze tripjes naar Egypte. Al begon Yates na een tijdje toch vreemd gedrag te vertonen. Zo wilde hij niet meer in de supermarkt in het dorp gaan winkelen, maar vijftien kilometer verderop.

Yates, die vier kinderen had uit eerdere relaties, was door zijn passie voor fotografie ook niet vaak thuis. Tegen 2008 bestond het huwelijk van Peter en Michelle bijna uitsluitend nog uit ruzies. Michelle probeerde de relatie nog te redden door hem dure gadgets voor zijn hobby te kopen en lekker voor hem te koken.

Oude laptop

Tot die bewuste elfde december 2014 deed ze dat elke dag. En zelfs toen geloofde ze hem eerst nog, omdat ze weigerde te geloven dat hun huwelijk één grote leugen was geweest. De twijfel kwam er pas enkele dagen later, toen hij na zijn politieverhoor samen met haar naar een container reed om een oude laptop weg te gooien.

Op 13 maart 2015 werd Yates opnieuw verhoord. Opnieuw hield hij zijn onschuld vol. Op dat moment was de relatie al aan het afbrokkelen en begon Michelle het ergste te vrezen. Drie maanden later stonden de agenten weer aan de deur, om Peter te arresteren. Michelle zette de echtscheidingsprocedure meteen in gang. Yates bleef haar vanuit de gevangenis liefdesbrieven schrijven waarin hij zijn onschuld uitschreeuwde.

“Bidden voor die jonge meisjes”

Op 9 juni 2016, na een proces van zeven weken, werd Peter Yates schuldig bevonden aan 36 gevallen van kindermisbruik. “Ik was in de ontkenningsfase”, aldus Michelle. “Ik dacht bij mezelf: neen, ik ben niet met een pedofiel getrouwd, dat zou ik toch geweten hebben.”

“Feit is, dat je het niet weet. Ze misleiden je, net zoals hun slachtoffers. Ik denk niet dat hij me ooit graag gezien heeft. Maar dat kan me niet deren, ik wil niet dat een pedofiel mij graag ziet. Het enige wat ik nu nog kan doen, is bidden voor die jonge meisjes en hopen dat ze ooit nog gelukkig kunnen worden.”