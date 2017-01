Duitse fans reageren dolenthousiast op show van AA Gent-speler

Nieuwe aanwinst Darko Bjedov wist het applaus wel te smaken en trakteerde de Duitsers op een spelletje balletje hooghouden. De Servische spits sloot af met een kopbal richting gele container en werd meteen getrakteerd op een daverend applaus.

AA Gent bedankte de fans van Union Berlin voor de mentale steun en noemde hen de beste fans van Duitsland.

Many thanks to the best fans in Germany@fcunion! #EisernUnion #FCUnion #fcu #StageOliva2017 #COBW https://t.co/ad27kd5YEU