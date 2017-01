Belfodil weg bij Standard? Hij staat gewoon in de basis voor een oefenmatch

Een onaangekondigde verrassing bij Standard: Belfodil, die aan zijn laatste uren bij Standard bezig is, stond donderdagavond aan de start van de oefenmatch tegen Borussia Dortmund. Nochtans zou er vandaag een officiële aankondiging komen over zijn transfer naar Everton.

Trainer Jankovic heeft Belfodil een basisplaats gegeven in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Hij komt in de plaats van Edmilson, die nog last heeft van de dij. Of misschien is het wel een verjaardagscadeautje, de Algerijn werd vandaag 25.